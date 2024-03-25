'Batman' Spin Off'u 'The Penguin'in Başrolü Colin Farrell Diziye ve Penguene Dair Yorumlarını Paylaştı!
'Batman' Spin Off'u 'The Penguin'in Başrolü Colin Farrell Diziye ve Penguene Dair Yorumlarını Paylaştı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=9Dbhl...
Fragmanıyla izleyiciyi şimdiden heyecanlandıran HBO Max’e gelecek 8 bölümlük Batman spin-off’u 'The Penguin’in başrolü Colin Farrell, diziye ve penguene dair yorum yaptı.
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2022 yapımı 'The Batman', son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden biri olurken, yepyeni bir seriyi de başlatmış oldu.
James Gunn öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nde bağımsız olarak, ilerleyecek olan 'The Penguin' şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.
HBO Max platformunda izleyiciyle buluşacak olan ilk dizide başrolü 'The Batman'de Penguin karakterine hayat veren Colin Farrell üstlendi.
Oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirde O’Connel gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk fragmanı çıkmıştı.
Penguin'in Gotham'ın suç dünyasına hükmetmeye çalışmasını ve bu çabaları sırasında başına gelen olayları konu alan dizinin başrolü diziye dair bazı yorumlar yaptı.
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"Harika bir deneyim olduğu kadar karanlık da bir süreçti. Karanlık ve ağır. Akıl almaz derecede şiddet doluydu. Bu, bir adamın her zaman içinde yaşamayı hayal ettiği şeye yükselişinden, güçten bahsediyor."
"Ancak bunu yaparken de Oswald’ın birçok insanın üstüne basıp, yok saymasını da anlatıyor. O yüzden çok, çok karanlıktı… Sürprizlerle dolu bi’ 8 saat izleyiciyi bekliyor…"
Ayrıca, dizi esnasında Japonca, Almanca ve İspanyolca konuştuğu sahnelerin olduğunu ve bu sahneler için dersler aldığını söyleyen Farrell, “laflarımı olduğu gibi okuyup o dilin, kültürün hakkını vermeden geçmek istemedim” diyerek noktaladı.
Colin Farrell'in bu sözleriyle ilgili yorumunuz ne yönde olur?
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