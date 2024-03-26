Başrolünde Will Smith'in Yer Aldığı 'Bad Boys: Ride Or Die' Filminin Fragmanı Çok Beğenildi!
Başrolünde Will Smith'in Yer Aldığı 'Bad Boys: Ride Or Die' Filminin Fragmanı Çok Beğenildi!
Will Smith ile Martin Lawrence'ın iki aykırı dedektif polise hayat verdiği Bad Boys serisinin dördüncü filmi uzun zamandır bekleniyordu. Heyecanla beklenen filmin fragmanı yayınlandı.
Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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İlk olarak 1995 yılında gösterime giren 'Bad Boys' filmi aksiyon sahneleriyle ortalığı kasıp kavurdu.
Film, 2003'te 273 milyon dolar kazanan “Bad Boys 2” ve Ocak 2020'de vizyona girdikten sonra 426 milyon dolar hasılat elde eden “Bad Boys for Life” ile iki devam filmi çekti.
Dördüncü filmin duyurusu ise serinin üçüncü filmi olan “Bad Boys for Life”ın başarısının ardından 2020'de söylenmişti.
Şimdi ise başrollerinde Will Smith ve Martin Lawrence'ın oynadığı dördüncü filmiyle izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Filmin konusu henüz gizli tutuluyor ancak bir önceki film, müfettişlik yaparak daha sakin bir hayat geçiren Marcus Burnett ile kendini orta yaş krizinde bulan Mike Lowery'nin son bir görev için yeniden bir araya gelmesini konu edinmişti.
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7 Haziran'da yayınlanması planlanan filmden merakla beklenen ilk fragman sonunda yayınlandı.
Fragmanı birlikte izleyelim.👇
"Kesinlikle çok iyi bir film olacak."
"Wow... heyecanlı"
"Dinamik ikili geri dönüyor! Bad Boys 4 epik olacak..."
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"Bunu izlemek için sabırsızlanıyorum 🔥"
"Uzun zamandır bekliyordum."
"Birlikte harikalar, sabırsızlanıyorum."
"Bu aslında öncekinden daha iyi görünüyor."
"Bu film çılgın rakamlara ulaşacak 😮💨"
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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