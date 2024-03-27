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Anne Hathaway Kötüye Giden Kariyerini Christopher Nolan'ın Kurtardığını İtiraf Etti!

Anne Hathaway Kötüye Giden Kariyerini Christopher Nolan'ın Kurtardığını İtiraf Etti!

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 10:23

Anne Hathaway, Oscar kampanyası sırasında oluşan olumsuz algıyla mücadelede kendisine destek olan kişinin Christopher Nolan olduğunu açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Anne Hathaway, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda "Les Misérables" filmiyle kazandığı Oscar ödülü sonrası yaşadığı zorluklardan ve kariyerinde nasıl bir dönüm noktası yaşadığından bahsetti.

Anne Hathaway, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda "Les Misérables" filmiyle kazandığı Oscar ödülü sonrası yaşadığı zorluklardan ve kariyerinde nasıl bir dönüm noktası yaşadığından bahsetti.

41 yaşındaki oyuncu özellikle bu dönemde Oscar kampanyası yüzünden internet üzerinde yoğun eleştirilere maruz kaldığını ve "Neden herkes Anne Hathaway'den nefret ediyor?" başlıklı bir makaleyle karşılaştığını anlattı.

41 yaşındaki oyuncu özellikle bu dönemde Oscar kampanyası yüzünden internet üzerinde yoğun eleştirilere maruz kaldığını ve "Neden herkes Anne Hathaway'den nefret ediyor?" başlıklı bir makaleyle karşılaştığını anlattı.

Bu olumsuz algı bazı yapımcıların ve yönetmenlerin ona rol vermekte tereddüt etmesine neden oldu ancak Christopher Nolan sayesinde ünlü oyuncu bu zor zamanları aşmayı başardı.

Bu olumsuz algı bazı yapımcıların ve yönetmenlerin ona rol vermekte tereddüt etmesine neden oldu ancak Christopher Nolan sayesinde ünlü oyuncu bu zor zamanları aşmayı başardı.

“Pek çok kişi bana rol vermedi çünkü kimliğimin internette toksik hale gelmesinden endişe ediyorlardı. Christopher Nolan'da bunu umursamayan bir melek buldum ve bana parçası olduğum en iyi filmlerden birinde, sahip olduğum en güzel rollerden birini verdi.” 

Hathaway, Nolan'ın 2014 yapımı "Interstellar" filminde kendisine Dr. Amelia Brand rolünü vererek kariyerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Hathaway, Nolan'ın 2014 yapımı "Interstellar" filminde kendisine Dr. Amelia Brand rolünü vererek kariyerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Anne Hathaway, Christopher Nolan ile ilgili şunları söyledi:

Anne Hathaway, Christopher Nolan ile ilgili şunları söyledi:

“O sırada bana yardım ettiğini biliyor muydu bilmiyorum ama böyle bir etkisi oldu. Ve kariyerim, eğer beni desteklemeseydi kaybedebileceği ivmeyi kaybetmedi. Küçük düşürülmek çok zor bir şey. Önemli olan bunun kendinizi kapatmasına izin vermemek. Cesur olmalısınız ve bu zor olabilir çünkü 'Eğer güvende olursam, dikkatleri üzerime çok fazla çekmezsem canımı yakmaz' diyorsunuz. Ama eğer bunu yapmak istiyorsanız aktör olmayın. Siz bir ip cambazısınız. Gözü pek birisiniz. İnsanlardan zamanlarını, paralarını, dikkatlerini ve ilgilerini size yatırmalarını istiyorsunuz. Yani onlara tüm bunlara değecek bir şey vermelisiniz. Ve eğer bu size hiçbir şeye mal olmuyorsa, gerçekten ne sunuyorsunuz?” 

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Oyunculuk kariyerine devam eden Anne Hathaway eleştirmenlerin beğenisini kazanan "The Idea of You" adlı romantik filmi ile ekranlara geri dönüş yapacak. Film 2 Mayıs'ta Amazon Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Oyunculuk kariyerine devam eden Anne Hathaway eleştirmenlerin beğenisini kazanan "The Idea of You" adlı romantik filmi ile ekranlara geri dönüş yapacak. Film 2 Mayıs'ta Amazon Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak.

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