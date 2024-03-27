Anne Hathaway Kötüye Giden Kariyerini Christopher Nolan'ın Kurtardığını İtiraf Etti!

“O sırada bana yardım ettiğini biliyor muydu bilmiyorum ama böyle bir etkisi oldu. Ve kariyerim, eğer beni desteklemeseydi kaybedebileceği ivmeyi kaybetmedi. Küçük düşürülmek çok zor bir şey. Önemli olan bunun kendinizi kapatmasına izin vermemek. Cesur olmalısınız ve bu zor olabilir çünkü 'Eğer güvende olursam, dikkatleri üzerime çok fazla çekmezsem canımı yakmaz' diyorsunuz. Ama eğer bunu yapmak istiyorsanız aktör olmayın. Siz bir ip cambazısınız. Gözü pek birisiniz. İnsanlardan zamanlarını, paralarını, dikkatlerini ve ilgilerini size yatırmalarını istiyorsunuz. Yani onlara tüm bunlara değecek bir şey vermelisiniz. Ve eğer bu size hiçbir şeye mal olmuyorsa, gerçekten ne sunuyorsunuz?”