Anne Hathaway Kötüye Giden Kariyerini Christopher Nolan'ın Kurtardığını İtiraf Etti!
Anne Hathaway Kötüye Giden Kariyerini Christopher Nolan'ın Kurtardığını İtiraf Etti!
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Anne Hathaway, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda "Les Misérables" filmiyle kazandığı Oscar ödülü sonrası yaşadığı zorluklardan ve kariyerinde nasıl bir dönüm noktası yaşadığından bahsetti.
41 yaşındaki oyuncu özellikle bu dönemde Oscar kampanyası yüzünden internet üzerinde yoğun eleştirilere maruz kaldığını ve "Neden herkes Anne Hathaway'den nefret ediyor?" başlıklı bir makaleyle karşılaştığını anlattı.
Bu olumsuz algı bazı yapımcıların ve yönetmenlerin ona rol vermekte tereddüt etmesine neden oldu ancak Christopher Nolan sayesinde ünlü oyuncu bu zor zamanları aşmayı başardı.
Hathaway, Nolan'ın 2014 yapımı "Interstellar" filminde kendisine Dr. Amelia Brand rolünü vererek kariyerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Anne Hathaway, Christopher Nolan ile ilgili şunları söyledi:
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Oyunculuk kariyerine devam eden Anne Hathaway eleştirmenlerin beğenisini kazanan "The Idea of You" adlı romantik filmi ile ekranlara geri dönüş yapacak. Film 2 Mayıs'ta Amazon Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak.
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