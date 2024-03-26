Spider-Man 4 Filminden Yeni Detaylar: Yönetmeni, Oyuncuları ve Çıkış Zamanı Belli Oldu!
Spider-Man 4 Filminden Yeni Detaylar: Yönetmeni, Oyuncuları ve Çıkış Zamanı Belli Oldu!
Yeni sızıntılar 'Spider-Man 4' filmiyle ilgili yönetmenin kim olduğu, oyuncuları ve çekim süreciyle ilgili bilgileri ortaya çıkardı. Detaylar içerikte. 👇
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"Spider-Man 4" filminin başrollerinde Tom Holland ve Zendaya'nın yer alacağı doğrulandı.
Zendaya'nın, "Euphoria" dizisinin üçüncü sezon çekimlerinin ertelenmesi Spider-Man 4 projelerine öncelik verilmesiyle ilişkilendiriliyor.
Filmin yönetmenliği için ise "Hızlı ve Öfkeli 9" filmiyle tanınan Justin Lin ile görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.
Lin'in bu devam filmine taze bir bakış açısı getirmesi bekleniyor. Film çekimlerinin bu yılın eylül ya da ekim aylarında başlaması planlanıyor ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Spider-Man evreninin hayranları, "No Way Home" filminden Tom Holland'a eşlik eden Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın yeni filmde yer alıp almayacakları konusunda merak içinde. Ancak şu an için bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.
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Yılın başlarında ise Marvel Studios ve Sony Pictures arasında bir anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıkmıştı. Marvel, Vincent D’Onofrio’nun canlandırdığı Kingpin karakterini filme dahil ederek daha karakter odaklı ve gerçekçi bir hikaye yaratmayı isterken Sony önceki Spider-Man filmlerinin başarısını sürdürme niyetindeydi.
Çekimlere başlanacağına dair haberler tarafların bir anlaşmaya vardığını gösteriyor. Hangi tarafın görüşlerinin öne çıkacağını zamanla göreceğiz.
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