Penélope Cruz'dan Sydney Sweeney'e Sinema Dünyasının Birbirinden Çekici Kadın Karakterleri

Natalia Alianovna 'Natasha' Romanoff tüm dünyadaki en yetenekli casuslardan ve Yenilmezler'in kurucu üyelerinden biriydi. Çocukken General Dreykov tarafından Kırmızı Oda'ya aşılandı ve kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli görevdeyken Alexei Shostakov ve Melina Vostokoff'un vekil kızı olarak yaşadı. KGB ajanı olarak çalışırken S.H.I.E.L.D. tarafından hedef alındı ve daha sonra Clint Barton tarafından Dreykov'a suikast düzenlenerek örgüte katılma şansı verildi.