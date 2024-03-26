Penélope Cruz'dan Sydney Sweeney'e Sinema Dünyasının Birbirinden Çekici Kadın Karakterleri
Penélope Cruz'dan Sydney Sweeney'e Sinema Dünyasının Birbirinden Çekici Kadın Karakterleri
Sinema dünyasında başarılı performansları ve tabii çekici fiziksel görünümleriyle adeta devleşen birbirinden harika kadın oyuncular var. Durum böyle olunca onları unutmak da pek mümkün olmuyor. X'te @RealEmirHan adlı kullanıcı, 'Bir filmdeki en çekici karakter hangisi?' sorusunu kullanıcılara yöneltti. Bakalım X kullanıcıları bu soruya ne yanıt verdi, hep birlikte görelim.
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1. Vesper rolünde Eva Green - Casino Royale (2006)
2. Naomi Lapaglia rolünde Margot Robbie - The Wolf Of Wall Street (2013)
3. Daphne Kluger rolünde Anne Hathaway - Ocean's Eight (2018)
4. Jenny rolünde Jennifer Connelly - The Rocketeer (1991)
5. Tina Carlyle rolünde Cameron Diaz - The Mask (1994)
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6. Anna Valerious rolünde Kate Beckinsale - Van Helsing (2004)
7. Black Widow rolünde Scarlett Johansson
8. Lena rolünde Penélope Cruz - Broken Embraces (2009)
9. Daisy Duke rolünde Jessica Simpson - The Dukes of Hazzard (2005)
10. Vivian Ward rolünde Julia Roberts - Pretty Woman (1990)
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11. Santanico Pandemonium rolünde Salma Hayek - From Dusk Till Dawn (1996)
12. Persephone rolünde Monica Belluci - The Matrix serisi
13. Bea rolünde Sydney Sweeney - Anyone But You (2023)
14. Nikki rolünde Sienna Miller - Alfie (2004)
15. Elena Montero rolünde Catherine Zeta-Jones - The Mask of Zorro (1998)
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