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Penélope Cruz'dan Sydney Sweeney'e Sinema Dünyasının Birbirinden Çekici Kadın Karakterleri

Penélope Cruz'dan Sydney Sweeney'e Sinema Dünyasının Birbirinden Çekici Kadın Karakterleri

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 18:32

Sinema dünyasında başarılı performansları ve tabii çekici fiziksel görünümleriyle adeta devleşen birbirinden harika kadın oyuncular var. Durum böyle olunca onları unutmak da pek mümkün olmuyor. X'te @RealEmirHan adlı kullanıcı, 'Bir filmdeki en çekici karakter hangisi?' sorusunu kullanıcılara yöneltti. Bakalım X kullanıcıları bu soruya ne yanıt verdi, hep birlikte görelim.

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1. Vesper rolünde Eva Green - Casino Royale (2006)

1. Vesper rolünde Eva Green - Casino Royale (2006)

Vesper Lynd, Ian Fleming'in 1953 tarihli James Bond romanı Casino Royale'de yer alan kurgusal bir karakterdir. Romandan uyarlanan 2006 film uyarlamasında ise Eva Green tarafından canlandırılmıştır. Romanda karakter, 'çok fırtınalı bir akşamda' doğduğunu, anne ve babasının ona Latince 'akşam' anlamına gelen 'Vesper' adını verdiğini, Bond'un da yakın zamanda icat ettiği bir kokteyle adını verdiğini dile getirmiştir.

2. Naomi Lapaglia rolünde Margot Robbie - The Wolf Of Wall Street (2013)

2. Naomi Lapaglia rolünde Margot Robbie - The Wolf Of Wall Street (2013)

The Wolf of Wall Street'te Margot Robbie'nin canlandırdığı Naomi Lapaglia, borsa manipülatörü ve hisse dolandırıcılığı sanatçısı Jordan Belfort'un ikinci karısıydı. Naomi, eski bir modeldi. Filmde güzelliğiyle Jordan Belfort'un hemen dikkatini çekmiştir.

3. Daphne Kluger rolünde Anne Hathaway - Ocean's Eight (2018)

3. Daphne Kluger rolünde Anne Hathaway - Ocean's Eight (2018)

Daphne Kluger, tüm tasarımcıların hayran olduğu ve her özel etkinliğe davet edilen A listesindeki bir ünlüdür. Ekibin düzenlediği soygunun başarısında büyük rol oynuyor. Filmde kendisini aktris Anne Hathaway canlandırıyor.

4. Jenny rolünde Jennifer Connelly - The Rocketeer (1991)

4. Jenny rolünde Jennifer Connelly - The Rocketeer (1991)

Jenny Blake, Disney'in The Rocketeer filmindeki karakterlerden biridir. Gelecek vadeden bir oyuncu ve Cliff Secord'un kız arkadaşıdır. Onu Labyrinth'te Sarah Williams, Phenomena'da Jennifer Corvino ve Hulk'ta Betty Ross'u canlandıran Jennifer Connelly canlandırdı. Tabii en çok da Connelly aralarından aşırı çekici bulundu.

5. Tina Carlyle rolünde Cameron Diaz - The Mask (1994)

5. Tina Carlyle rolünde Cameron Diaz - The Mask (1994)

Tina Josephine Carlyle, Coco Bongo Club Gece Kulübü'nün yıldız şarkıcısıdır. Dorian Tyrell'in kız arkadaşı ve Stanley Ipkiss'in aşkıdır. Ayrıca Cameron Diaz'ın ilk oynadığı karakterdir.

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6. Anna Valerious rolünde Kate Beckinsale - Van Helsing (2004)

6. Anna Valerious rolünde Kate Beckinsale - Van Helsing (2004)

Prenses Anna Valerious, Van Helsing filminin ana karakterlerinden biridir ve Transilvanya'daki bir köyün yerlisidir. Kral Boris Valerious'un kızı ve Prens Velkan Valerious'un kız kardeşi olan Yaşlı Valerious'un soyundan gelmektedir. Kont Drakula ailesini öldürür ve intikam almak ister. Ayrıca ailesi, o öldürülene kadar Araf'tan ayrılamaz. Anna ayrıca bilinmeyen nedenlerden dolayı Aleera'ya kişisel bir kin besler.

7. Black Widow rolünde Scarlett Johansson

7. Black Widow rolünde Scarlett Johansson

Natalia Alianovna 'Natasha' Romanoff tüm dünyadaki en yetenekli casuslardan ve Yenilmezler'in kurucu üyelerinden biriydi. Çocukken General Dreykov tarafından Kırmızı Oda'ya aşılandı ve kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli görevdeyken Alexei Shostakov ve Melina Vostokoff'un vekil kızı olarak yaşadı. KGB ajanı olarak çalışırken S.H.I.E.L.D. tarafından hedef alındı ve daha sonra Clint Barton tarafından Dreykov'a suikast düzenlenerek örgüte katılma şansı verildi.

8. Lena rolünde Penélope Cruz - Broken Embraces (2009)

8. Lena rolünde Penélope Cruz - Broken Embraces (2009)

Cruz, Broken Embraces filminde baş karakterin metresi ve aktris olmaya aday asistanı Lena rolünü canlandırdı.Lena hem savunmasız hem de çelik gibi bir karakterdi. Film eleştirmenlerine göre onun savunması göz kamaştırıcı gülümsemesi ve güzelliğiydi.

9. Daisy Duke rolünde Jessica Simpson - The Dukes of Hazzard (2005)

9. Daisy Duke rolünde Jessica Simpson - The Dukes of Hazzard (2005)

Daisy Duke, The Dukes of Hazzard filminde Jessica Simpson tarafından canlandırıldı. Film eleştirmenleri, Simpson'ın canlandırdığı karakterin Catherine Bach'ın yarattığı karakterle çok az ortak noktası olduğunu ve yalnızca ünlü olması nedeniyle kadroya alındığını iddia ederek Simpson'ın performansını eleştirdiler. Daisy'nin kostümleri, onu daha açık bir şekilde cinsel hale getirmek için değiştirildi.

10. Vivian Ward rolünde Julia Roberts - Pretty Woman (1990)

10. Vivian Ward rolünde Julia Roberts - Pretty Woman (1990)

Vivian Ward, bir seks işçisidir ve 1990 yapımı romantik komedi filmi Pretty Woman'ın ana kadın başrol oyuncusudur. Julia Roberts'ın canlandırdığı Vivian, kendisini şehirdeki en zengin, en seçkin bekarlardan biriyle bir hafta geçirmek üzere kiralanmak gibi imrenilecek bir konumda bulan, sokak zekasına sahip bir kadını olarak sunuluyor.

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11. Santanico Pandemonium rolünde Salma Hayek - From Dusk Till Dawn (1996)

11. Santanico Pandemonium rolünde Salma Hayek - From Dusk Till Dawn (1996)

Eski adıyla Esmeralda olarak bilinen Santánico Pandemonium, film serisinin ilkinde karşımıza çıkan bir karakterdi. O, Titty Twister'ın Vampir Kraliçesiydi ve annesi ve büyükannesi tarafından dönüştürülmeden önce eski bir dampirdi. Sonunda Seth bir avizeyi ona saplayıp öldürdü.

12. Persephone rolünde Monica Belluci - The Matrix serisi

12. Persephone rolünde Monica Belluci - The Matrix serisi

Persephone ve kocası Matrix'in eski bir versiyonundan geldiler ve silinmekten ve dolayısıyla sürgüne gitmekten kaçınarak orada kaldılar. Persephone, Le Vrai restoranının güzel müşterilerinden geçici arkadaşlık arayan Merovingian'ın ihmal edilen karısıydı.

13. Bea rolünde Sydney Sweeney - Anyone But You (2023)

13. Bea rolünde Sydney Sweeney - Anyone But You (2023)

William Shakespeare'in Much Ado About Nothing adlı eserine dayanan 'Anyone but You' filminde Sydney Sweeney Bea karakterine hayat vermiştir. Film ve Sydney'in karakteri eleştirmenler tarafından çok beğenilmiştir.

14. Nikki rolünde Sienna Miller - Alfie (2004)

14. Nikki rolünde Sienna Miller - Alfie (2004)

Alfie, 1966 yapımı aynı adlı İngiliz filminden ve onun 1975 yapımı devam filminden esinlenmiştir. Baş karakter olarak Jude Law'un oynadığı filmde Sienna Miller, Nikki karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

15. Elena Montero rolünde Catherine Zeta-Jones - The Mask of Zorro (1998)

15. Elena Montero rolünde Catherine Zeta-Jones - The Mask of Zorro (1998)

Elena De la Vega ya da Elena Montero, yönetmen Martin Campbell'ın 'Zorro' film destanındaki 19. yüzyıl kahramanının aşkıdır. Elena, 1821'de Las Kaliforniya'da, İspanyol doğumlu Kaliforniyalı asilzade Don Diego De la Vega ve karısı Esperanza'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.

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