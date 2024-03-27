Pedro Pascal'ın 'The Last Of Us'ın 2. Sezon Çekimleri Biter Bitmez Ayrıldığı İddialarına Yanıt Geldi!
Pedro Pascal'ın 'The Last Of Us'ın 2. Sezon Çekimleri Biter Bitmez Ayrıldığı İddialarına Yanıt Geldi!
HBO'nun video oyunu 'The Last Of Us'ın dizi uyarlamasının ilk sezonu izleyiciden büyük beğeni almıştı. 2. sezon çekimlerine geçtiğimiz ay başlanan diziden Pedro Pascal'ın ayrıldığı iddialarına yanıt geldi. 👇
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Oyun dünyasını kasıp kavurmasının ardından şimdi de diziye uyarlanarak ekranlara damgasını vuran 'The Last of Us', yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra gündem oldu.
Daha vizyona girmeden eleştirmenlerden yüksek puan alan korku dizisi, HBO ekranlarında yayınlanmasının ardından, ülkemizde ise 16 Ocak 2023 tarihinde BluTV'de izleyicisiyle buluştu.
Kısa sürede sosyal medyada da gündem olan dizi, ilk sezonuyla izleyiciden tam not aldı.
HBO Max'in resmi hesaplarından yapılan paylaşıma göre 'The Last of Us'ın ikinci sezonu, 2025 yılında seyirci ile buluşacak.
Dizinin ikinci sezon çekimlerinin bu yıl şubat ayında başladığı biliniyor. Ağustos ayında ise tamamlanması planlanıyor.
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Pedro Pascal’ın “The Last of Us”ın ikinci sezon çekimlerini tamamlayıp setten ayrıldığı haberinin üzerinden değil henüz 24 saat bile geçmeden HBO açıklama yaptı.
Pascal’ın sette olduğu ve dizinin ikinci sezonunu çekimlerine devam ettiğini paylaşan HBO, çıkan haberlere “doğruyu yansıtmıyor” demeyi tercih etti.
İkinci sezonla ilgili detaylar için beklemedeyiz. Sizin ikinci sezon beklentilerinizi alalım.👇
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