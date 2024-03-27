Bu Film Her Şeyi Değiştirecek: Deadpool & Wolverine ile Birlikte Marvel Sinematik Evreni Yeni Konseptte Olacak
Bu Film Her Şeyi Değiştirecek: Deadpool & Wolverine ile Birlikte Marvel Sinematik Evreni Yeni Konseptte Olacak
Yakında vizyona girecek olan 'Deadpool & Wolverine' filmi, Marvel Sinematik Evreni'nde devrim yaratacak yeni bir çoklu evren konsepti ile izleyici karşısına çıkacak. Detaylar içerikte. 👇
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26 Temmuz'da sinema severlerle buluşmaya hazırlanan "Deadpool & Wolverine" filmi Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) büyük bir yeniliği beraberinde getiriyor.
2024'ün merakla beklenen filmi Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine ve Ryan Reynolds'ın üstlendiği Deadpool karakterlerini ilk defa bir araya getiriyor.
Filmin vizyona girmesine az bir zaman kala film hakkında ortaya atılan bir söylenti MCU'nun geleceğini büyük ölçüde etkileyebileceğinin sinyallerini veriyor.
Sektör içerisinde güvenilir bir kaynak olarak bilinen Daniel Richtman'ın belirttiğine göre Deadpool serisinin üçüncü filmi, bir evrenin var oluşunu sürdürmesi için gerekli olan bir kahramanın varlığını konu alacak.
Belirli bir kahramanın hayatta kalması ya da ait olduğu evrenden ayrılmaması gerektiğini vurgulayan bu konsept eğer bu kahraman zarar görürse ya da ortadan kalkarsa tüm evrenin yok olacağını öne sürüyor.
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Her evrende yalnızca bir tane bulunabilecek bu özel kahramanlar sayesinde aynı evrende iki Thor veya Örümcek Adam gibi durumlar söz konusu olmayacak.
Marvel Sinematik Evreni'nde ilk kez işlenecek olan bu konsept Marvel Comics'te uzun zamandır Nexus Varlıklar olarak bilinen bir konu.
Nexus Varlıkları, geleceği şekillendirme ve olasılıkları etkileme gibi olağanüstü yeteneklere sahip benzersiz varlıklar. Ayrıca evrensel zaman akışını bozma potansiyeline de sahipler.
Birçok kişi Deadpool'un MCU'da bir Nexus Varlığı olarak tanıtılabileceğine inanıyor ancak bu konuda henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.
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