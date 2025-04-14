Aynaya Bakmadan da Anlarız: Güzellik Oranın Kaç?
Güzellik göreceli bir kavram olabilir, ama insanın kendiyle barışık olması, kendini tanıması ve görünüşüyle ilgili fikir sahibi olması da bir o kadar önemli! Bu testte senden sadece görünüşünü tarif etmeni istiyoruz. Saçından ten rengine, tarzından yüz hatlarına kadar pek çok detayı bizlerle paylaş; biz de senin fiziksel güzelliğini yüzdelik bir oranda analiz edip açıklayalım. Unutma, bu testin amacı sadece eğlenmek, aynaya bir de bizim gözümüzle bakmanı sağlamak. Belki de düşündüğünden çok daha etkileyici bir enerjin vardır! Hazırsan başlayalım ve o güzellik yüzdesini ortaya çıkaralım!
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1. Cilt tonunu nasıl tarif edersin?
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2. Gözlerinin şekli nasıl?
3. Kaşların hakkında ne düşünüyorsun?
4. Burnunun yüzündeki yeri nasıl?
5. Dudakların nasıl bir yapıda?
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6. Dişlerin hakkında ne dersin?
7. Saç rengin ne?
8. Saç tipin nasıl?
9. Stilini nasıl tarif edersin?
10. Boyun kaç?
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11. Kilon hakkında ne düşünüyorsun?
%90-100: Güzelliğinle Enerji Yayıyorsun!
%70-90: Doğal Bir Çekiciliğin Var!
%50-70: Güzelliğin Gizli Detaylarda!
%50: Güzelliğin Fark Edilmeyi Bekliyor
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