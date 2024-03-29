5 Ödül Almaya Hak Kazanan 'Yurt' Filmi Türkiye Prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde Yapacak!
5 Ödül Almaya Hak Kazanan 'Yurt' Filmi Türkiye Prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde Yapacak!
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/yurt-t...
Şimdiye kadar katıldığı festivallerden 5 tane ödülle dönen 'YURT', Türkiye prömiyerini 17 Nisan'da başlayacak İstanbul Film Festivali'nde yapacak.
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Yönetmen Nehir Tuna'nın büyüleyici başyapıtı 'Yurt', geçtiğimiz yılın son aylarında Fransa'da büyük bir başarıya imza attı.
Film, sadece sinematik zenginliği ve etkileyici hikayesiyle değil, aynı zamanda kazandığı iki prestijli ödülle de adından söz ettiriyor.
Nehir Tuna’nın yazıp yönettiği, yapımcılığını Tanay Abbasoğlu’nun üstlendiği “Yurt' filminin oyuncu kadrosunda; Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem Ellialtı gibi isimler yer alıyor.
Karmaşık bir toplumsal meseleyi başarılı bir şekilde işleyen 'Yurt', dini bir yurtta kalan on dört yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’e odaklanıyor.
Aynı zamanda 90’lı yılların sonu Türkiye’sinin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen bir büyüme hikâyesinin anlatıldığı film Türkiye prömiyerini 17 Nisan'da başlayacak olan 43. İstanbul Film Festivali’nde yapacak.
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Dünya prömiyerini geçen yıl Eylül ayında Venedik Film Festivali’nde yapan 'Yurt' İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde jüri karşısına çıkacak.
Kısa sürede izleyiciden büyük ilgi gören ve ayakta alkışlanan filmin Türkiye prömiyerini iple çekiyoruz.
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