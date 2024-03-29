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Sinemalarda Bu Hafta: 'Güneşi Söndürmem Gerek'ten 'Hayalet Avcıları: Ürperti'ye 9 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: 'Güneşi Söndürmem Gerek'ten 'Hayalet Avcıları: Ürperti'ye 9 Film Vizyonda!

Sinema film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 10:15

Mart ayının son haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, başrolünde Serra Arıtürk'ün yer aldığı 'Güneşi Söndürmem Gerek'ten animasyon filmlerine kadar toplamda 9 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Güneşi Söndürmem Gerek

1. Güneşi Söndürmem Gerek

Özet: Güneşi Söndürmem Gerek, sevgilisinin kaybıyla hayatı alt üst olan Umut'un hayatına odaklanıyor. Umut, kendisi için mükemmel olabilecek bir hayat süren bir gençtir. Ancak onun hayatı, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybetmesiyle alt üst olur. Büyük bir yıkıma uprayan Umut, hayatına kaldığı yerden devam etmekte zorlanır. Ancak bu sırada hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp, onunla yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Hande Türkel

Oyuncular: Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat

2. İhtiyar Delikanlı

2. İhtiyar Delikanlı

Özet: İhtiyar Delikanlı, yıllarca hapis tutulan bir adamın serbest bırakılmasının ardından intikam arayışını konu ediyor. Oh Dae-Soo adında bir adam, bir gün kaçırılır ve 15 yıl boyunca eski püskü bir hücrede tutuklu kalır. Hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sonra bir gün serbest bırakılır. Eline, para, cep telefonu ve pahalı kıyafetler verilir. Bu adam başına gelen bu durumun nasıl ve neden olduğunu anlamak ve gereken intikamı almak konusunda kararlıdır. Bu sırada Oh Dear-Soo aslında kendisini kaçıranların daha da büyük bir planının olduğunu keşfeder. Ancak bu planın özü acı dolu bir yoldan geçmektedir. Gerçeği bulmak ise bu yolun ta kendisidir.

Yönetmen: Park Chan-Wook 

Oyuncular: Min-sik Choi, Yoo Ji-tae, Kang Hye-Jeong

3. Hayalet Avcıları: Ürperti

3. Hayalet Avcıları: Ürperti

Özet: Hayalet Avcıları: Ürperti, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştiren yeni ve eski Hayalet Avcıları’nın hikayesini konu ediyor. Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren asıl Hayalet Avcıları ile bir ekip oluşturmak ister. Aile bu amaçla, her şeyin başlangıcı olan ikonik New York City itfaiyesine geri döner. Bu sırada eski bir eserin keşfiyle birlikte şeytani bir güç serbest kalır. Bu durumun ardından eski ve yeni Hayalet Avcıları ekibi, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalır.

Yönetmen: Gil Kenan

Oyuncular: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard

4. Winnie The Pooh: Kan ve Bal 2

4. Winnie The Pooh: Kan ve Bal 2

Özet: Winnie The Pooh Kan ve Bal 2, ormanda yaşanan cinayetlerin ardından kaçmayı başaran Christopher’ın hikayesini konu ediyor. Birçok kişi Yüz Dönüm Ormanı’ndan yaşanan cinayetlerin katilinin Christopher olduğuna inanmaktadır. Yaşadığı büyük travmanın etkisinden kurtulabilmek için terapiye başlayan genç bir adam, bu süreçte geçmişiyle ilgili büyük sırlar olduğunu öğrenir. Bu sırada Winnie ve Piglet, intikam almak için geri dönme planları yapmaktadır ve bu amaçla Tigger ve Owl’u da yanlarında getirirler. Bekledikleri büyük hesaplaşmayı gerçekleştirmek için ormana dönen kahramanlar, Christopher’ı öldürmek için her şeyi göze almıştır.

Yönetmen: Rhys Frake-Waterfield 

Oyuncular: Scott Chambers (IV), Ryan Oliva, Tallulah Evans

5. Lassie: Yepyeni Bir Macera

5. Lassie: Yepyeni Bir Macera

Özet: Lassie: Yepyeni Bir Macera, çalınan bir köpeği bulmak için zorlu bir maceraya atılan üç arkadaş ve Lassie'nin hikayesini konu ediyor. Flo, yaz tatili gelip çattığında çok sevdiği köpeği Lassie'den ayrılmak istemez. Bu yüzden de ailesiyle birlikte tatile gitmek yerine aile dostları Gerhald ile Jack Russell Terrier cinsi köpeği Pippa ve yeni evlat edindiği Kleo ve Henri ile birlikte yaşayan teyzesi Cosima'nın çiftliğine gider. Köye gittikten bir süre sonra köydeki köpeklerin kaybolmaya başladığını öğrenen Flo, Kleo ve Henri, başlarına bir şey gelmemesi için Lassie ve Pippa’yı bir an bile gözlerinin önünden ayırmazlar. Ancak çok geçmeden Cosima'nın evinde hırsız girer ve Pippa çalınır. Üç arkadaş ve Lassie, Pippa'yı kurtarmak için hırsızların peşine düşer.

Yönetmen: Hanno Olderdissen

Oyuncular: Nico Marischka, Anna Lucia Gualano, Pelle Staacken

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6. Gizlenen

6. Gizlenen

Özet: Gizlenen, yaşadığı sorunlardan uzaklaşmak için gittiği şehir dışındaki evde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. Demet Işıklıgil, eşinden boşanma aşamasında olan bir kadındır. Zor günler geçiren Demet'in hayatı, yazdığı son kitabının yayından kaldırılmasıyla alt üst olur. Yaşadığı zor günlerin üstesinden gelmeye çalışan Demet, psikoloğunun da tavsiyesi üzerine bir süre şehirden uzakta bir yerde yaşamaya karar verir. Kendisine sessiz, sakin bir yer bulan Demet'in bilmedii şey burada da yalnız olmadığıdır.

Yönetmen: Battal Karslıoğlu, Levent Demirci 

Oyuncular: Arzu Suriçi Kireççi, Yağmur Şahin, Murat Deniz

7. Gudubet (Ölmek İstemiyorum)

7. Gudubet (Ölmek İstemiyorum)

Özet: Varlıklı bir kadın olan Handan Hanım, büyük malikanesinde tek başına yaşar. Kızları Funda, Senem, Neslihan, oğlu Haluk ve torunu Nimet (Gudubet ) onun yasal mirasçılarıdır. İhtiraslı bir kadın olan Funda, mirasa tek başına sahip olmak ister ve bunun için sorunlu olarak gördüğü tüm kardeşlerini öldürmek ister. Amacına ulaşmak için bir kiralık katil tutan Funda, tüm ailesini bir bir öldürür. Ancak işlenen cinayetlerin gudubetin şahit olması işlerin değişmesine neden olur.

Yönetmen: Mehmet Tan

Oyuncular: Abdullah Kırmızıkaya, Bahar Tutkum Ertok, Belma Memati

8. Riki Rhino: Kahraman Kanatlar

8. Riki Rhino: Kahraman Kanatlar

Özet: Riki Rhino: Kahraman Kanatlar, çalınan boynuzunu geri almak için heyecan verici bir maceraya atılan gergedan Riki ve arkadaşı ördek Beni'nin hikayesini konu ediyor. Genç bir Sumatra gergedanı olan Riki'nin boynuzu, kaçak avcı Bay Jak tarafından çalınır. Arkadaşı ördek Beni ile birlikte çalınan boynuzunu geri almak için avcının peşine düşen Riki, yağmur ormanlarında heyecan dolu bir maceraya atılır. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldıkları yol boyunca Riki, başı dertte olan hayvanlara yardımcı olur. Riki, her yardımı karşılığında boynuzunu bulmasına yardımcı olacak yeni bir beceriyle ödüllendirilir.

Yönetmen: Erwin Budiono

Oyuncular: Kiff VandenHeuvel, Rama Vallury, Kevin Makely

9. Mir'at İblisin Laneti

9. Mir'at İblisin Laneti

Özet: Gençlik yıllarının başından beri birbirlerini tanıyan ve hiç kopmamış dört arkadaş olan Betül, Eser, Tunç ve Esra'nın arkadaş olarak başladıkları yolculuk işin içine duyguların girmesiyle şekil değiştirmiştir. Aradan geçen birkaç yıl sonrasında Eser ve Betül çift olmuştur fakat Esra da Eser’e platonik bir şekilde aşıktır. Tunç ise daha gördüğü ilk dakikadan etkisi altına girdiği Esra’ya takıntılı ve saplantılı bir sevgi duymaktadır. Birlikte bir tatil planı yapan dörtlü, Tunç'un ailesinin villasına gider. Bir gece Esra, Tunç’un kendisini ısrarla yerleştirdiği odadaki aynaya dokununca Tunç’un ailesinin katlolmasına sebep olan o lanet ortaya tekrar çıkar ve bu dörtlünün hayatını mahveder.

Yönetmen: Cengiz Kaplan

Oyuncular: Ada Mural, Dilay Dilara Konuk, Kutay Koç

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