Sinemalarda Bu Hafta: 'Güneşi Söndürmem Gerek'ten 'Hayalet Avcıları: Ürperti'ye 9 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: 'Güneşi Söndürmem Gerek'ten 'Hayalet Avcıları: Ürperti'ye 9 Film Vizyonda!
Mart ayının son haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, başrolünde Serra Arıtürk'ün yer aldığı 'Güneşi Söndürmem Gerek'ten animasyon filmlerine kadar toplamda 9 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
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1. Güneşi Söndürmem Gerek
2. İhtiyar Delikanlı
3. Hayalet Avcıları: Ürperti
4. Winnie The Pooh: Kan ve Bal 2
5. Lassie: Yepyeni Bir Macera
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6. Gizlenen
7. Gudubet (Ölmek İstemiyorum)
8. Riki Rhino: Kahraman Kanatlar
9. Mir'at İblisin Laneti
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