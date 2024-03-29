Sinemalarda Bu Hafta: 'Güneşi Söndürmem Gerek'ten 'Hayalet Avcıları: Ürperti'ye 9 Film Vizyonda!

Özet: Lassie: Yepyeni Bir Macera, çalınan bir köpeği bulmak için zorlu bir maceraya atılan üç arkadaş ve Lassie'nin hikayesini konu ediyor. Flo, yaz tatili gelip çattığında çok sevdiği köpeği Lassie'den ayrılmak istemez. Bu yüzden de ailesiyle birlikte tatile gitmek yerine aile dostları Gerhald ile Jack Russell Terrier cinsi köpeği Pippa ve yeni evlat edindiği Kleo ve Henri ile birlikte yaşayan teyzesi Cosima'nın çiftliğine gider. Köye gittikten bir süre sonra köydeki köpeklerin kaybolmaya başladığını öğrenen Flo, Kleo ve Henri, başlarına bir şey gelmemesi için Lassie ve Pippa’yı bir an bile gözlerinin önünden ayırmazlar. Ancak çok geçmeden Cosima'nın evinde hırsız girer ve Pippa çalınır. Üç arkadaş ve Lassie, Pippa'yı kurtarmak için hırsızların peşine düşer.

Yönetmen: Hanno Olderdissen

Oyuncular: Nico Marischka, Anna Lucia Gualano, Pelle Staacken