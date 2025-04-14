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Buz Pateni Milli Sporcusu Ali Efe Güneş’e Cinsel İstismardan Gözaltı Kararı

Buz Pateni Milli Sporcusu Ali Efe Güneş’e Cinsel İstismardan Gözaltı Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 13:02

Buz Pateni Milli Sporcusu Ali Efe Güneş'in reşit olmayan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan ekran görüntülerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı. 

Yapılan açıklamada Ali Efe Güneş hakkında 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Güneş hakkında gözaltı kararı verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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