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Ali Efe Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?

Ali Efe Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 11:15

TikTok’ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ali Efe Güneş hakkında sosyal medyada skandal iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından Ali Efe Güneş’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Ali Efe Güneş kimdir? Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?

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Ali Efe Güneş Kimdir, Kaç Yaşında?

Ali Efe Güneş Kimdir, Kaç Yaşında?

Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 tarihinde doğdu. Artistik Buz Pateni Milli Sporcu olan Ali Efe Güneş, Türkiye Mili Olimpiyat Komitesi’nin internet sitesinde de katıldığı oyunlarla yer alıyor. Ankara doğan 20 yaşındaki Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışıyor. 

2022 yılında 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde eden Güneş aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim. 

Güneş’in TikTok’ta yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?

Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?

Ali Efe Güneş, hakkında TikTok ve Twitter’da skandal iddialar ortaya atıldı. 

Güneş’in reşit olmayan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar atıp tehdit ettiği iddia edildi. Sosyal medyada pek çok isim Ali Efe Güneş hakkında işlem başlatılması gerektiğine dair paylaşımlarda bulunuyor. 

Bu iddiaların ardından Ali Efe Güneş'in Instagram ve TikTok hesaplarını kapattığı görüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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