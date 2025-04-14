Ali Efe Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?

Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 tarihinde doğdu. Artistik Buz Pateni Milli Sporcu olan Ali Efe Güneş, Türkiye Mili Olimpiyat Komitesi’nin internet sitesinde de katıldığı oyunlarla yer alıyor. Ankara doğan 20 yaşındaki Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışıyor.

2022 yılında 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde eden Güneş aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim.

Güneş’in TikTok’ta yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor.