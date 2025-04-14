Ali Efe Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?
TikTok’ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ali Efe Güneş hakkında sosyal medyada skandal iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından Ali Efe Güneş’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Ali Efe Güneş kimdir? Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?
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Ali Efe Güneş Kimdir, Kaç Yaşında?
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Ali Efe Güneş Olayı Nedir, Ne Yaptı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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