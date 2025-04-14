Milli Sporcu Ali Efe Güneş Hakkında Skandal İddialar: Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Cinsel İçerikli Mesajlar
Buz Pateni Milli Sporcusu 20 yaşındaki Ali Efe Güneş, hakkındaki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçiye sahip Güneş'in reşit olmayan kız çocuklarına mesaj attığı iddia edilerek ekran görüntüleri paylaşıldı. İddiaların ardından Ali Efe Güneş'in hiçbir açıklama yapmadan sosyal medya hesaplarını kapattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Milli sporcu Ali Efe Güneş, TikTok’ta 2.4 milyon takipçiye sahip.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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