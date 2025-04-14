Milli Sporcu Ali Efe Güneş Hakkında Skandal İddialar: Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Cinsel İçerikli Mesajlar

Güneş, hakkında TikTok, Instagram ve X’te ortaya atılan iddialar gündem oldu. 20 yaşındaki Milli Sporcu’nun yaşı küçük kız çocuklarına cinsel içerikli mesajları attığı iddia edildi. Bir başka iddia ise Ali Efe Güneş'in bu mesajları paylaşan kişileri tehdit ettiğine dair oldu. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinin ardından Ali Efe Güneş, Instagram ve TikTok hesaplarını kapattı.