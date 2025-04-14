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Milli Sporcu Ali Efe Güneş Hakkında Skandal İddialar: Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Cinsel İçerikli Mesajlar

Milli Sporcu Ali Efe Güneş Hakkında Skandal İddialar: Reşit Olmayan Kız Çocuklarına Cinsel İçerikli Mesajlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 11:38

Buz Pateni Milli Sporcusu 20 yaşındaki Ali Efe Güneş, hakkındaki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Aynı zamanda TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçiye sahip Güneş'in reşit olmayan kız çocuklarına mesaj attığı iddia edilerek ekran görüntüleri paylaşıldı. İddiaların ardından Ali Efe Güneş'in hiçbir açıklama yapmadan sosyal medya hesaplarını kapattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Milli sporcu Ali Efe Güneş, TikTok’ta 2.4 milyon takipçiye sahip.

Milli sporcu Ali Efe Güneş, TikTok’ta 2.4 milyon takipçiye sahip.

Güneş, hakkında TikTok, Instagram ve X’te ortaya atılan iddialar gündem oldu. 20 yaşındaki Milli Sporcu’nun yaşı küçük kız çocuklarına cinsel içerikli mesajları attığı iddia edildi. Bir başka iddia ise Ali Efe Güneş'in bu mesajları paylaşan kişileri tehdit ettiğine dair oldu. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinin ardından Ali Efe Güneş, Instagram ve TikTok hesaplarını kapattı.

X'te '@isimiste__' isimli hesap Instagram ve TikTok'ta '@itsbornoz' ismiyle tanınan bir kişinin olayı anlattığı videoyu paylaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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