Başroller Belli Oldu! Prison Break Dizisi Yeniden Çekiliyor

İlk Prison Break dizisi, işlemediği bir suç nedeniyle idama mahkûm edilen Lincoln Burrows’un, dâhi kardeşi Michael Scofield tarafından hapisten kaçırılma planını konu alıyordu. Büyük ses getiren dizi, yıllar içinde kült statüsüne ulaştı. Ancak yeni Prison Break, orijinal karakterleri içermeyen, fakat aynı evrende geçen taptaze bir hikâye sunacak.

Bu kez hikâyenin merkezinde, ABD ordusundan ayrıldıktan sonra ülkenin en zorlu hapishanelerinden birinde işe başlayan eski asker Cassidy Collins (Emily Browning) var. Hapishanenin içindeki karmaşanın ortasında kalan Cassidy, burada on yıldır mahkûm olan Tommy (Drake Rodger) ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Lukas Gage, ayrıcalıklı bir geçmişe sahip ve ilk kongre seçim kampanyasını yürüten politikacı Jackson karakterini canlandıracak.