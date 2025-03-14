onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Başroller Belli Oldu! Prison Break Dizisi Yeniden Çekiliyor

Başroller Belli Oldu! Prison Break Dizisi Yeniden Çekiliyor

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.03.2025 - 17:31

Hulu, efsane suç dizisi Prison Break’i yeni bir kadro ve yepyeni bir hikâyeyle geri getirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen projenin başrolleri netleşti. Dizinin hayranları en çok Michael Scofield karakterinin geri gelip gelmeyeceğini merak etti. Detaylar içeriğimizde!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2005 yılında yayın hayatına başlayan ve büyük bir izleyici kitlesi edinen Prison Break, şimdi Hulu’da yayınlanacak yeni versiyonuyla geri dönüyor.

2005 yılında yayın hayatına başlayan ve büyük bir izleyici kitlesi edinen Prison Break, şimdi Hulu’da yayınlanacak yeni versiyonuyla geri dönüyor.

American Gods ve Class of ’07 yapımlarıyla tanınan Emily Browning, You ve The White Lotus dizilerinden bilinen Lukas Gage ve The Winchesters ile Landman yapımlarında yer alan Drake Rodger, yeni Prison Break serisinin başrollerini üstlenecek.

Dizi, Michael Scofield (Wentworth Miller) ve Lincoln Burrows (Dominic Purcell) gibi ana karakterleri içermeyecek.

Yeni Prison Break dizisinde bambaşka bir hikâye izleyeceğiz.

Yeni Prison Break dizisinde bambaşka bir hikâye izleyeceğiz.

İlk Prison Break dizisi, işlemediği bir suç nedeniyle idama mahkûm edilen Lincoln Burrows’un, dâhi kardeşi Michael Scofield tarafından hapisten kaçırılma planını konu alıyordu. Büyük ses getiren dizi, yıllar içinde kült statüsüne ulaştı. Ancak yeni Prison Break, orijinal karakterleri içermeyen, fakat aynı evrende geçen taptaze bir hikâye sunacak.

Bu kez hikâyenin merkezinde, ABD ordusundan ayrıldıktan sonra ülkenin en zorlu hapishanelerinden birinde işe başlayan eski asker Cassidy Collins (Emily Browning) var. Hapishanenin içindeki karmaşanın ortasında kalan Cassidy, burada on yıldır mahkûm olan Tommy (Drake Rodger) ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Lukas Gage, ayrıcalıklı bir geçmişe sahip ve ilk kongre seçim kampanyasını yürüten politikacı Jackson karakterini canlandıracak.

Siz bu gelişmeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın