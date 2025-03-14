Başroller Belli Oldu! Prison Break Dizisi Yeniden Çekiliyor
Başroller Belli Oldu! Prison Break Dizisi Yeniden Çekiliyor
Hulu, efsane suç dizisi Prison Break’i yeni bir kadro ve yepyeni bir hikâyeyle geri getirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen projenin başrolleri netleşti. Dizinin hayranları en çok Michael Scofield karakterinin geri gelip gelmeyeceğini merak etti. Detaylar içeriğimizde!
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2005 yılında yayın hayatına başlayan ve büyük bir izleyici kitlesi edinen Prison Break, şimdi Hulu’da yayınlanacak yeni versiyonuyla geri dönüyor.
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Yeni Prison Break dizisinde bambaşka bir hikâye izleyeceğiz.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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