Başroller Belli Oldu! Prison Break Dizisi Yeniden Çekiliyor

American Gods ve Class of ’07 yapımlarıyla tanınan Emily Browning, You ve The White Lotus dizilerinden bilinen Lukas Gage ve The Winchesters ile Landman yapımlarında yer alan Drake Rodger, yeni Prison Break serisinin başrollerini üstlenecek.

Dizi, Michael Scofield (Wentworth Miller) ve Lincoln Burrows (Dominic Purcell) gibi ana karakterleri içermeyecek.