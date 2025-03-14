İlk Jüri Belli Oldu! Yetenek Sizsiniz Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor

Altuntaş, jürilik için anlaşmaya varılan ilk ismin Eda Ece olduğunu açıkladı. Doğum yaptıktan sonra setlere ara veren Eda Ece, böylece Yetenek Sizsiniz Türkiye ile enfes bir geri dönüş yapacak.

Yaz aylarında yayınlanması beklenen yarışma şimdiden heyecan yaratırken diğer jüri üyeleri için görüşmeler devam ediyor. Altuntaş, sevilen sunucu İbrahim Selim'in jürilik için teklif alan isimler arasında yer aldığını belirtti.