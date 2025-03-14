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İlk Jüri Belli Oldu! Yetenek Sizsiniz Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor

İlk Jüri Belli Oldu! Yetenek Sizsiniz Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.03.2025 - 00:42

Acun Ilıcalı'nın yıllarca yayınladığı Yetenek Sizsiniz Türkiye, 2018'de son sezonuyla ekrana gelip final yaptı. Efsane program çok özlenirken Birsen Altuntaş beklenmedik bir haber verdi. Altuntaş, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yıllar sonra geri döndüğünü ve ilk jüri üyesinin belli olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2009-2018 yılları arasında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği en sevilen formatlardan biri.

2009-2018 yılları arasında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği en sevilen formatlardan biri.

Got Talent formatının Türkiye uyarlaması olan yarışmada yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla yeteneklerini sergileyip büyük ödül için yarışıyordu.

Jüri kadrosu zaman içinde değişse de Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Eser Yenenler, Sergen Yalçın gibi isimler unutulmaz jüriler olarak akıllarda kaldı. Şarkıcılardan illüzyonistlere, dansçılardan akrobatlara kadar çok geniş bir yelpazede yeteneklerin sahne aldığı yarışma 2018 yılında yayınlanan sezonla final yaptı.

Birsen Altuntaş, bir dönemin reyting rekoru kıran yarışma programının geri döndüğünü açıkladı.

Birsen Altuntaş, bir dönemin reyting rekoru kıran yarışma programının geri döndüğünü açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Yetenek Sizsiniz Türkiye, O3 Medya'nın yapımcılığında yeniden yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca programda bir ilk denenecek ve dünyada ilk defa bir dijital platform ile TV’den ortak yayın yapılacak.

7 yıl sonra geri dönen Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk jürisi de belli oldu!

7 yıl sonra geri dönen Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk jürisi de belli oldu!

Altuntaş, jürilik için anlaşmaya varılan ilk ismin Eda Ece olduğunu açıkladı. Doğum yaptıktan sonra setlere ara veren Eda Ece, böylece Yetenek Sizsiniz Türkiye ile enfes bir geri dönüş yapacak. 

Yaz aylarında yayınlanması beklenen yarışma şimdiden heyecan yaratırken diğer jüri üyeleri için görüşmeler devam ediyor. Altuntaş, sevilen sunucu İbrahim Selim'in jürilik için teklif alan isimler arasında yer aldığını belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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