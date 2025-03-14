İlk Jüri Belli Oldu! Yetenek Sizsiniz Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor
İlk Jüri Belli Oldu! Yetenek Sizsiniz Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor
Acun Ilıcalı'nın yıllarca yayınladığı Yetenek Sizsiniz Türkiye, 2018'de son sezonuyla ekrana gelip final yaptı. Efsane program çok özlenirken Birsen Altuntaş beklenmedik bir haber verdi. Altuntaş, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yıllar sonra geri döndüğünü ve ilk jüri üyesinin belli olduğunu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2009-2018 yılları arasında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği en sevilen formatlardan biri.
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Birsen Altuntaş, bir dönemin reyting rekoru kıran yarışma programının geri döndüğünü açıkladı.
7 yıl sonra geri dönen Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk jürisi de belli oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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