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Deha Setinde Görünmez Kaza! Aras Bulut İynemli Bacağını Kırdı

Deha Setinde Görünmez Kaza! Aras Bulut İynemli Bacağını Kırdı

Deha Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.03.2025 - 23:53

Show TV'nin sevilen dizisi Deha setinde görünmez kaza yaşandı. Dizide Devran'ı canlandıran Aras Bulut İynemli, aksiyon sahnesi çekiminde bacağını kırdı. Detaylar içerikte...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Sezonun en iddialı işlerinden Deha, pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Sezonun en iddialı işlerinden Deha, pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez, Uğur Polat, Melis Sezen gibi isimlerin başrolde yer aldığı dizi ilgi çekici konusuyla yayınlandığı günden beri seyircinin favorisi olmaya devam ediyor. Ahsen Eroğlu'nun kadrodan ayrılmasıyla hikâyesi bambaşka bir yöne evrilen Deha'da her hafta heyecan doruğa çıkarken sette beklenmedik bir kaza yaşandı.

Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Deha setinde kaza geçirdiğini açıkladı.

Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Deha setinde kaza geçirdiğini açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre dizide Devran karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, aksiyon sahnesi çekerken ayağını burktu. Ayak bileğinde kırık oluşan oyuncu derhal ameliyata alındı. Aras Bulut İynemli'nin ameliyatı Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

İynemli, geçirdiği görünmez kaza sonrası Deha setine ara vermek zorunda kaldı. Aras Bulut İynemli şu an evinde dinlenirken en kısa sürede iyileşip çekimlere devam eden rol arkadaşlarına katılacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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