Deha Setinde Görünmez Kaza! Aras Bulut İynemli Bacağını Kırdı
Deha Setinde Görünmez Kaza! Aras Bulut İynemli Bacağını Kırdı
Show TV'nin sevilen dizisi Deha setinde görünmez kaza yaşandı. Dizide Devran'ı canlandıran Aras Bulut İynemli, aksiyon sahnesi çekiminde bacağını kırdı. Detaylar içerikte...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezonun en iddialı işlerinden Deha, pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin Deha setinde kaza geçirdiğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın