14 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kardeşiyle Yıllar Sonra Aynı Pozu Verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ahmet Kural Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'e Veda Etti
3. Ayşecan Tatari Edip Tepeli ile 7 Yıldır Sürdürdükleri Evliliğin Bittiğini Duyurdu!
4. Sunumlarda Sınır Aşan Sabancıların Gelini Nazlı Sabancı Tatlı Sunumuna Boyut Atlattı
5. Sefo Hoşlandığı Kadın Tipini Anlattı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Danla Bilic'ten Estetikleri Hakkında Şok İtiraf!
7. Sağlık Meseleleri Üzerine Konuşan Şinasi Yurtsever Yürek Dağladı
8. Hacı Sabancı Kendini Çöllere Attı
9. Mahsun Kırmızıgül'ün İkinci Anne Acısı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın