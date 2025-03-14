onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
14 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

14 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 01:33

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kardeşiyle Yıllar Sonra Aynı Pozu Verdi!

1. Kardeşiyle Yıllar Sonra Aynı Pozu Verdi!

Çağatay Ulusoy aralarında 7 yaş bulunan kardeşi Atalay Ulusoy'la geçmişte verdikleri bir pozu tekrarladı. Kardeşinin 27. yaş gününü kutlayan ismin paylaşımı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

2. Ahmet Kural Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'e Veda Etti

2. Ahmet Kural Rol Arkadaşı Şinasi Yurtsever'e Veda Etti
onedio.com

Çalgı Çengi, Kardeş Payı gibi komedi yapımlarında Şinasi Yurtsever'le birlikte  rol alan Ahmet Kural oyuncunun vefatının ardından paylaşımda bulundu ve cenaze töreni bilgilerini verdi.

3. Ayşecan Tatari Edip Tepeli ile 7 Yıldır Sürdürdükleri Evliliğin Bittiğini Duyurdu!

3. Ayşecan Tatari Edip Tepeli ile 7 Yıldır Sürdürdükleri Evliliğin Bittiğini Duyurdu!

Geçtiğimiz haftalarda boşandıkları iddialarıyla gündeme gelen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin evlerini ayırdığı söyleniyordu. Dünya tatlısı bir kızları olan çiftin ayrıldığı Tatari'nin yaptığı paylaşımla doğrulandı!

4. Sunumlarda Sınır Aşan Sabancıların Gelini Nazlı Sabancı Tatlı Sunumuna Boyut Atlattı

4. Sunumlarda Sınır Aşan Sabancıların Gelini Nazlı Sabancı Tatlı Sunumuna Boyut Atlattı

Ailecek yedikleri yemekler, verdikleri davetler ve kalabalık sofralarıyla dikkat çeken Sabancı ailesi daha önce masalarından yaptıkları paylaşımlardaki detaylarla dile düşmüştü. Nazlı Sabancı'nın paylaştığı tatlı sunumu sosyal medyayı resmen salladı.

5. Sefo Hoşlandığı Kadın Tipini Anlattı

5. Sefo Hoşlandığı Kadın Tipini Anlattı

Arya Bektaş ile yaşadığı polemikle dikkat çeken Sefo, bu kez Danla Bilic’in programına konuk oldu. Birlikte olacağı kadının boyundan giyimine birçok konuya açıklık getiren isim dikkatleri üzerine çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Danla Bilic'ten Estetikleri Hakkında Şok İtiraf!

6. Danla Bilic'ten Estetikleri Hakkında Şok İtiraf!

CNBC'de yayınlanan programı 'Saba Tümer'le'ye konuk olan Danla Bilic geçmişte kilo aldığı ve yanlış estetiklere kurban gittiğini anlattı. 'Ben öyle çirkin bir kız değildim. Ben kiloluyken, kendimi mutsuz hissetmeye başlayınca kendime sardım.' şeklinde konuşan ismin açıklamalarına gelin birlikte bakalım...

7. Sağlık Meseleleri Üzerine Konuşan Şinasi Yurtsever Yürek Dağladı

7. Sağlık Meseleleri Üzerine Konuşan Şinasi Yurtsever Yürek Dağladı

Mide kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları gündemden düşmüyor. Oyuncunun verdiği röportajlar da dikkat çekiyor. Sağlık üzerine konuşan ismin o sözleri duyanları üzdü.

8. Hacı Sabancı Kendini Çöllere Attı

8. Hacı Sabancı Kendini Çöllere Attı

Geçtiğimiz aylarda babalık iddialarına karışan Hacı Sabancı'nın çıkan dava sonucuna göre Uzay'ın babası olduğu öğrenilmişti. Sabancı ailesi haberleri yok saymaya devam ederken Hacı Sabancı soluğu tatilde aldı.

9. Mahsun Kırmızıgül'ün İkinci Anne Acısı

9. Mahsun Kırmızıgül'ün İkinci Anne Acısı

Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz aralık ayında annesini kaybetmiş ve yaptığı paylaşımlarla üzüntüsünü sevenleriyle paylaşmıştı. Son dört ayı verdiği kayıplar yüzünden hayatının en acı günleri olarak anlatan Kırmızıgül üvey annesinin vefatıyla sarsıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın