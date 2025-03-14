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Şinasi Yurtsever'in Bir Röportajında Sağlık Üzerine Söylediği Sözler Yeniden Gündem Oldu

Şinasi Yurtsever'in Bir Röportajında Sağlık Üzerine Söylediği Sözler Yeniden Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.03.2025 - 12:14

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in mide kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği haberi sevenlerine büyük bir şok etkisi yarattı. 51 yaşında hayata veda eden Yurtsever, bugüne kadar “Üçlü Pürüz”, “İyi Bir Aile Değiliz”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payıgibi birçok projede yer alarak büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. 

Ölümünü yakın dostlarından Zafer Algöz paylaşmıştı. Ancak daha sonra paylaşımını silmişti. Nedeni olarak da ailesinin henüz haberi olmadığı açıklamasında bulunmuştu.

Son olarak sevilen oyuncunun geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajında henüz mide kanseri olduğunu öğrenmeden önce söylediği 'Bazen tıbbın bile 'mucize' dediği durumlar olabiliyor. Sağlık sektöründe; 'iyileşmez' denilen bir hasta iyileşebiliyor. şeklindeki sözleri dikkat çekti.' İşte detaylar...

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Şinasi Yurtsever, yıllar boyunca yer aldığı projelerde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle izleyicinin hafızasına kazındı.

Şinasi Yurtsever, yıllar boyunca yer aldığı projelerde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle izleyicinin hafızasına kazındı.

Kardeş Payı” dizisinde Büyük Hilmi, “Geniş Aile” dizisinde Paçacı, “İşler Güçler” dizisinde Hakkı, “Yabancı Damat” dizisinde Hamit, “Düğün Dernek” filminde ise Yılmaz karakteriyle büyük beğeni topladı. Her projede kendine has oyunculuk tarzıyla fark yaratan Yurtsever, ekranlarda iz bırakan bir isim olmayı başardı.

Ancak, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyormuş. Üstelik bu durumu birçok kişiden gizli tutmuş. Özellikle annesinin hastalığını bilmesini istemediği için süreci gözlerden uzak geçirmiş. O yüzden de acı haberi duyan herkes büyük bir şok yaşadı.

Şinasi Yurtsever’in ölüm haberini ilk duyuran isimlerden biri yakın dostu Zafer Algöz oldu. 

Ancak Algöz, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi. Konuyla ilgili açıklama yaparak “Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış” ifadelerini kullandı.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Şinasi Yurtsever, sadece kariyerinde değil, aynı zamanda özel hayatında da başarılı ve mutlu bir insandı. Geçtiğimiz aylarda eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

Şinasi Yurtsever, sadece kariyerinde değil, aynı zamanda özel hayatında da başarılı ve mutlu bir insandı. Geçtiğimiz aylarda eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

Sosyal medya hesabında da bir paylaşım yaparak “Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.” sözleriyle eşine olan sevgisini dile getirmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlü oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Ünlü oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Meslektaşları, yakın dostları ve sanat camiasının ünlü isimleri sosyal medyada peş peşe başsağlığı mesajları paylaştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şinasi Yurtsever’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında 'Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yurtsever’in yıllar önce verdiği bir röportajda söylediği sözler ölümünden sonra yeniden gündeme geldi.

Öte yandan Yurtsever’in yıllar önce verdiği bir röportajda söylediği sözler ölümünden sonra yeniden gündeme geldi.

Şinasi Yurtsever’in vefatından sonra, yıllar önce verdiği bir röportajda söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O dönem sağlıkla ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bazen tıbbın bile ‘mucize’ dediği durumlar olabiliyor. Sağlık sektöründe ‘iyileşmez’ denilen bir hasta iyileşebiliyor.”

Ne yazık ki bu sözleri söyleyen Yurtsever, kendi hastalığında bu mucizeyi yaşayamadı. Mide kanseri teşhisi konulduktan sonra büyük bir mücadele vermesine rağmen, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Bu röportajı 2024 yılında “Hücreler” adlı tiyatro oyununun tanıtımı sırasında Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt ile birlikte vermişti. O günlerde tamamen sağlıklıydı. Bu sözleri de oyunun konusuyla ilgili bir soruya yanıt olarak söylemişti. Ancak ölümünün ardından bu açıklamaları bambaşka bir anlam kazandı.

İşte o röportajı:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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