Şinasi Yurtsever'in Bir Röportajında Sağlık Üzerine Söylediği Sözler Yeniden Gündem Oldu
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in mide kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği haberi sevenlerine büyük bir şok etkisi yarattı. 51 yaşında hayata veda eden Yurtsever, bugüne kadar “Üçlü Pürüz”, “İyi Bir Aile Değiliz”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi birçok projede yer alarak büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Ölümünü yakın dostlarından Zafer Algöz paylaşmıştı. Ancak daha sonra paylaşımını silmişti. Nedeni olarak da ailesinin henüz haberi olmadığı açıklamasında bulunmuştu.
Son olarak sevilen oyuncunun geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajında henüz mide kanseri olduğunu öğrenmeden önce söylediği 'Bazen tıbbın bile 'mucize' dediği durumlar olabiliyor. Sağlık sektöründe; 'iyileşmez' denilen bir hasta iyileşebiliyor. şeklindeki sözleri dikkat çekti.' İşte detaylar...
Şinasi Yurtsever, yıllar boyunca yer aldığı projelerde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle izleyicinin hafızasına kazındı.
Şinasi Yurtsever, sadece kariyerinde değil, aynı zamanda özel hayatında da başarılı ve mutlu bir insandı. Geçtiğimiz aylarda eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
Ünlü oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı.
Öte yandan Yurtsever’in yıllar önce verdiği bir röportajda söylediği sözler ölümünden sonra yeniden gündeme geldi.
İşte o röportajı:
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