Şinasi Yurtsever'in Bir Röportajında Sağlık Üzerine Söylediği Sözler Yeniden Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in mide kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği haberi sevenlerine büyük bir şok etkisi yarattı. 51 yaşında hayata veda eden Yurtsever, bugüne kadar “Üçlü Pürüz”, “İyi Bir Aile Değiliz”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi birçok projede yer alarak büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Ölümünü yakın dostlarından Zafer Algöz paylaşmıştı. Ancak daha sonra paylaşımını silmişti. Nedeni olarak da ailesinin henüz haberi olmadığı açıklamasında bulunmuştu.

Son olarak sevilen oyuncunun geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajında henüz mide kanseri olduğunu öğrenmeden önce söylediği 'Bazen tıbbın bile 'mucize' dediği durumlar olabiliyor. Sağlık sektöründe; 'iyileşmez' denilen bir hasta iyileşebiliyor. şeklindeki sözleri dikkat çekti.' İşte detaylar...