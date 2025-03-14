Babalık Davasının Ardından Medine'de Ortaya Çıkan Hacı Sabancı'dan Peş Peşe Paylaşımlar Geldi
Babalık Davasının Ardından Medine'de Ortaya Çıkan Hacı Sabancı'dan Peş Peşe Paylaşımlar Geldi
Hacı Sabancı’nın, Fatma D. tarafından açılan babalık davası sonuçlanmış ve mahkeme, 4 yaşındaki Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu tespit etmişti. Dava süreci boyunca sessizliğini koruyan Sabancı, mahkeme kararının ardından da sadece “Avukatlarım ilgileniyor” diyerek konuyu geçiştirmişti.
Nazlı Sabancı ise hiçbir şey olmamış gibi kızıyla ve eşiyle sosyal medya paylaşımlarına devam ediyordu. Ancak herkesin merak ettiği isim Hacı Sabancı’ydı. Haftalarca ortalarda görünmeyen Sabancı, sonunda sessizliğini bozdu ve bakın nerede ortaya çıktı…
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2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
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Büyük skandalın patlak vermesine rağmen Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam etti.
Ve sonunda Sabancı’nın nerede olduğu ortaya çıktı.
Çölde ilerlerken çektiği videoları paylaşan Sabancı, gördüğü develeri de fotoğraflamayı ihmal etmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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