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Babalık Davasının Ardından Medine'de Ortaya Çıkan Hacı Sabancı'dan Peş Peşe Paylaşımlar Geldi

Babalık Davasının Ardından Medine'de Ortaya Çıkan Hacı Sabancı'dan Peş Peşe Paylaşımlar Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.03.2025 - 14:26

Hacı Sabancı’nın, Fatma D. tarafından açılan babalık davası sonuçlanmış ve mahkeme, 4 yaşındaki Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu tespit etmişti. Dava süreci boyunca sessizliğini koruyan Sabancı, mahkeme kararının ardından da sadece “Avukatlarım ilgileniyor” diyerek konuyu geçiştirmişti. 

Nazlı Sabancı ise hiçbir şey olmamış gibi kızıyla ve eşiyle sosyal medya paylaşımlarına devam ediyordu. Ancak herkesin merak ettiği isim Hacı Sabancı’ydı. Haftalarca ortalarda görünmeyen Sabancı, sonunda sessizliğini bozdu ve bakın nerede ortaya çıktı…

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2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Sosyetik çift 2023 yılında ise kızları Arzu Alara’yı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Dışarıdan her şey kusursuz görünüyordu… Ta ki Fatma D. isimli genç bir kadının ortaya atığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düşünceye kadar.

Aylar önce Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek hukuki süreci başlattı. Sabancı Ailesi bu iddiaları başlangıçta ciddiye almadı, hatta konunun üzerine çok fazla gitmeyerek sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Fatma D. geri adım atmadı ve sonunda dava açarak işin hukuki boyuta taşınmasını sağladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Fatma D., Adli Tıp Kurumu’nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sundu. Raporda, Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 oranında Uzay’ın biyolojik babası olduğu tespit edildi. Sabancı’nın avukatı ise raporun yeniden incelenmesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Böylece küçük Uzay, resmi olarak Hacı Sabancı’nın oğlu olarak kayıtlara geçti.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Büyük skandalın patlak vermesine rağmen Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam etti.

Büyük skandalın patlak vermesine rağmen Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam etti.

Çiftin kızı Arzu Alara ile mutlu aile pozları, Nazlı Sabancı’nın lüks yaşamından kesitler ve seyahatlerinden paylaşımlar gelmeye devam etti. Nazlı Sabancı adeta hiçbir şey olmamış gibi davranırken, Hacı Sabancı ise tam tersine sessizliğe büründü.

Mahkeme kararının ardından herkesin beklediği açıklamayı yapmayan Hacı Sabancı, sadece “Avukatlarım ilgileniyor” diyerek konuyu geçiştirdi. Ancak bu durum, onu magazin gündeminden kurtarmaya yetmedi. Aksine, “Hacı Sabancı nereye kayboldu?” soruları daha da arttı.

Ve sonunda Sabancı’nın nerede olduğu ortaya çıktı.

Ve sonunda Sabancı’nın nerede olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’de gündem bir türlü durulmazken, Hacı Sabancı aniden ortadan kayboldu. Günlerce sessiz kalan iş insanı sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yeniden ortaya çıktı. Ancak Sabancı’nın bulunduğu yer herkesi şaşkına çevirdi.

Hacı Sabancı, Medine’den yaptığı paylaşımla Suudi Arabistan’a gittiğini duyurdu.

Çölde ilerlerken çektiği videoları paylaşan Sabancı, gördüğü develeri de fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Çölde ilerlerken çektiği videoları paylaşan Sabancı, gördüğü develeri de fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Dava sürecinden ve medyanın ilgisinden uzak kalmak için mi gitti, yoksa manevi bir yolculuğa mı çıktı bilinmez… Ancak keyfi yerinde gibi görünüyor.

Tabii bu kaçış onun magazin gündeminden uzak kalmasını sağlayacak mı işte orası büyük bir soru işareti…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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