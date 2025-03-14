Babalık Davasının Ardından Medine'de Ortaya Çıkan Hacı Sabancı'dan Peş Peşe Paylaşımlar Geldi

Sosyetik çift 2023 yılında ise kızları Arzu Alara’yı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı. Dışarıdan her şey kusursuz görünüyordu… Ta ki Fatma D. isimli genç bir kadının ortaya atığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düşünceye kadar.

Aylar önce Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek hukuki süreci başlattı. Sabancı Ailesi bu iddiaları başlangıçta ciddiye almadı, hatta konunun üzerine çok fazla gitmeyerek sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Fatma D. geri adım atmadı ve sonunda dava açarak işin hukuki boyuta taşınmasını sağladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Fatma D., Adli Tıp Kurumu’nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sundu. Raporda, Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 oranında Uzay’ın biyolojik babası olduğu tespit edildi. Sabancı’nın avukatı ise raporun yeniden incelenmesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Böylece küçük Uzay, resmi olarak Hacı Sabancı’nın oğlu olarak kayıtlara geçti.