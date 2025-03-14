Başak Burcunda Ay Tutulması: Son Veda Busesi
Başak Burcunda Ay Tutulması: Son Veda Busesi
Bu yılın ilk tutulmasını 14 Mart’ta Başak burcunda deneyimleyeceğiz. Tutulma güney düğümü etkili ve ne kadar yakınsa enerjisi o kadar güçlü demektir.
Korku, paranoya, inatla tutunma, kararsızlık ve yönsüzlük gibi duygulardan adeta arındıran bir etkisi var. Karamsar hislerden şifaya uzanan bir yolculuktan bahsediyorum.
Dipsiz bir kuyunun içinden Everest'in tepesine çıkan bilicimiz sayesinde, kendimizi hiç olmadığımız kadar kararlı bulabiliriz..
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Venüs ve Merkür retrosu bu tutulmaya eşlik ettiğinden her şeyin muhasebesini yapmamız elzem.
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Burç Yorumları - Tutulma Etkileri
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