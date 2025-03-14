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Başak Burcunda Ay Tutulması: Son Veda Busesi

etiket Başak Burcunda Ay Tutulması: Son Veda Busesi

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 00:40

Bu yılın ilk tutulmasını 14 Mart’ta Başak burcunda deneyimleyeceğiz. Tutulma güney düğümü etkili ve ne kadar yakınsa enerjisi o kadar güçlü demektir. 

Korku, paranoya, inatla tutunma, kararsızlık ve yönsüzlük gibi duygulardan adeta arındıran bir etkisi var. Karamsar hislerden şifaya uzanan bir yolculuktan bahsediyorum. 

Dipsiz bir kuyunun içinden Everest'in tepesine çıkan bilicimiz sayesinde, kendimizi hiç olmadığımız kadar kararlı bulabiliriz..

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Venüs ve Merkür retrosu bu tutulmaya eşlik ettiğinden her şeyin muhasebesini yapmamız elzem.

Venüs ve Merkür retrosu bu tutulmaya eşlik ettiğinden her şeyin muhasebesini yapmamız elzem.

Bu zamana kadar vermiş olduğumuz tüm kararların üzerinden yeniden geçmeliyiz. Hata yaptıysak bunu telafi edebileceğimiz bir yönde olmalıyız. 

Aynı dereden iki kez su içmenin mânası yok! Denenmiş, olmamış hoşa gitmemiş hatta su bulanıklaşmış! Hemen alternatif olana geçerek ruhumuzu onarmalıyız. 

Retroların eşliği aslında yarım kalan her şeyi düzenleyip organize etmekle ilgilidir. Özellikle de 2015-2016 yılları arasında yaşadıklarınız ve tamamlanmamış işler için değerlendirilebilir..

Tutulmalar hayatımızın en önemli dönüm noktasıdır. Hele ki yeni yaşınıza tutulma etkisinde giriyorsanız baştan aşağı yenilenmeye hazır olun! 

Bir nevi update olacağız da diyebilirim. Hepimize yeni bir form ve format gerekiyor. Hakkınız yendiyse savunmalı ve üzerine gitmelisiniz. 

Aldatıldıysanız yolunuza tek devam etmelisiniz. Affetmek için nedenleriniz yoksa kendinize yüklenmeyi bırakmalısınız. 

Yani zihninizi esir alan paradokslardan kurtarmalısınız. Şu an içinde bulunduğunuz an ne ise oradan taşıp çoğalmanız gerekir. 

50 cm yüksekliğinde bir havuzda boğulmanın izahını yapamazsınız! Zira ayağa kalksanız dizlerinize bile gelmeyecek suyun sizi dağıttığını iddia edemezsiniz. 

Bahanelere yer vermek yerine 'Niye harekete geçmiyorum?' diye sorgulamalısınız. Üzerinize yıkılan sorumlulukların altında ezilmek yerine o kişilere pay etmelisiniz. 

Aslında pek çoğumuz için hasat zamanı! Kibirinden kör olanlar, haksız kazanç elde edenler, çamurunu bilerek her yere sıçratanlar değil, bileğinin hakkıyla büyüyenlerin kazandığı bir tutulma olacak.

Haritalarda Başak, Balık, Yay ve İkizler etkisi 20-27 derece arasında yerleşimde olanlar daha yoğun etki alacaklar.

Burç Yorumları - Tutulma Etkileri

Burç Yorumları - Tutulma Etkileri

Koç ve Yükselen Koçlar: Tutulma hem günlük yaşamınızı, hem de sağlığınızı radara alıyor. Kendiniz dahil pek çok sıkıntıyı elimine etmeniz gereken bir süreçtesiniz. İş yerinizde düzen değişikliği olabilir.. Bu durum bi yandan beklediğiniz bir şey olsa da konforunuzu bozduğu için hoşunuza gitmeyecektir. Gereksiz sinir mide ve cildinizde sorunlara neden olacağından dingin bir süreç geçirmenizi öneririm. Aslında haddinden fazla mücadelenin bir bedeli olabileceğine vurgu yapıyor. Bu kefaret sinir sisteminizden çıkabilir. Kendinizi hırpalamaktan ve her şeyi oldurmaya çalışmaktan vazgeçmelisiniz! biraz dinlenmenin asla zararı olmaz. Belki de en çok ihtiyacınız olan şey köşenizde olanı biteni izlemekten geçiyordur. Detaylarda boğulmak yerine özgünlüğün ve sadeliğin içinde huzur bulmalısınız.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Aşk hayatınız ve öz değeriniz için hazır bekleyen bir tutulma aksındasınız. Aslında en mühimi ise gelecek planlarınız olmalı. Zira tutulmanın size faydaları siz istediğiniz sürece saymakla bitmez. Evvela kendinize yatırım yapmalı ve biraz da pragmatik düşünmelisiniz. Realist olmak elinizi kuvvetlendirir. Aşk hayatınızla ilgili sorunlar keyifli bir münazara eşliğinde çözüme kavuşacaktır. Yeter ki kılı kırk yarmayın! Ayrıca evli ve çocuğu olanlar gurur duyacağı haberler alabilir. Sağlıkla ilgili sorunlar varsa üzerine eğilmeniz iyi olur. Bekar olanlar ise kalbini çok yakınında duran birine kaptırabilir hatta bu kişinin birlikte iş yaptığı bir arkadaş olma ihtimali bile var. Daha görünür olmak, duyguları gerçekçi bir zemin üzerinde buluşturmak sorunun kaynağını bulmaya ve çözmeye yarayacaktır. Evli olanlar ve çocuk isteyenler için verimli ancak! toksikleşmiş ilişkilerde kalıcı bir şekilde sonlanabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Aile içinde bir süredir devam eden sorunlar, karmaşa ve tartışmalara son noktayı koyuyorsunuz. Kendi düzeninizi kurmak ve çevrenizdeki insan sayısını azaltmak için uygun. Ayrıca kariyerinizde yeni bir döneme de adım atıyorsunuz. Çözülmemiş miras davaları, sonuca ulaşmamış boşanma ve sırların eşlik ettiği bir tutulma olacak. Belki ilk etapta zorlayacak fakat sonunda nihai sonuca ulaşacaksınız. Yaptığınız işe bilginiz kadar ruhunuzu da katmalısınız. Tüm varlığınız bulunduğunuz yerde hüküm sürmeli. Hiçbir şeyi kulak arkası yapmamalısınız. Az konuşup çok iş yapın! Taşınmak, yer değiştirmek, iş başvuruları ve ortaklık açısından sağlam bir organizasyon gerekiyor. Gelecek planlamalarınızı yaparken ufak detaylara takılmayın. Ne oluyorsa hayrınıza olacak şimdi hareket zamanı..

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Öyle bir döngüye giriyorsunuz ki siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. O herkesin duygusal yaftasını yapıştırdığı siz aldığınız kararlarla bunun tam tersi olduğunu cümle aleme gösteriyorsunuz. Bu dönem yapacağınız iş görüşmeleri karşılık bulacaktır. Yeni bir eğitime başlamak, dil kursuna gitmek, yarıda bıraktığınız akademik kariyerinizi tamamlamak için hazırsınız. Hatta aklınızın ucundan geçmeyen fırsatlar yakalayabilirsiniz. Detaycılıkla uğraşmak yerine pratik seçimler yapın. Önünüze gelen fırsatları küçümsemeyin. Zihninizi yeni olana açın ve ihtiyacınız olan envanterleri toplayın. Mart sonuna kadar duyacaklarınız ve görecekleriniz size yeni bir pencere açacak ve etrafınızda ne kadar yağmacı varsa eleyeceksiniz. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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