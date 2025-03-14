Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Anne Hathaway
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Gabby Windey
Bella Hadid
Ellen Pompeo
Emma Stone
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Hailey Bieber
Jenna Ortega
Lady Gaga
Millie Bobby Brown
Sydney Sweeney
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Sophie Turner
Milo Ventimiglia
Rihanna
Parker Posey
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