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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 00:45

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Anne Hathaway

Anne Hathaway

Gabby Windey

Gabby Windey

Bella Hadid

Bella Hadid

Ellen Pompeo

Ellen Pompeo

Emma Stone

Emma Stone
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Hailey Bieber

Hailey Bieber

Jenna Ortega

Jenna Ortega

Lady Gaga

Lady Gaga

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney
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Sophie Turner

Sophie Turner

Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia

Rihanna

Rihanna

Parker Posey

Parker Posey
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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