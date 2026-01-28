Basit Fen Bilgisi Genel Kültür Testinde 13/13 Yapabilecek misin?
Bu fen bilgisi genel kültür testi, senin bilimle olan ilişkini sorgulayacak ve belki de yeni bir şeyler öğrenmene yardımcı olacak. 13 soruluk bu test, bilim dünyasının farklı alanlarına dair geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Basit Fen Bilgisi Genel Kültür Testinde 13/13 Yapabilecek misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Demir insan vücudunda en çok nerede bulunur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir maddenin yoğunluğunun standart sayılan bir başka maddenin yoğunluğuna oranına ne ad verilir?
3. Meteorolojik amaçlı radyasyon ölçümü hangi alet ile yapılır?
4. İnsan davranışları üzerine çalışmaları ve "psikanaliz" yöntemi ile tanınan bilim insanı kimdir?
5. 1010 gr kaç kilodur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bitkilerde, açılıp kapanma özellikleri ile bitkideki terlemeyi kontrol eden yapı hangisidir?
7. Fizikte akım yoğunluğunu gösteren sembol hangisidir?
8. Matematik terimi olan "algoritma" kelimesinin diğer adı hangisidir?
9. Basit göz muayenesi için kullanılan ve genellikle farklı büyüklüklerde harflerden oluşan test, kim tarafından geliştirilmiştir?
10. Verilen elementlerden hangisi metaller sınıfında yer almaz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. İlk Nobel Kimya Ödülü'nü alan kişi hangi ülke vatandaşıdır?
12. Hangisi DNA'da bulunan dört bazdan biri değildir?
13. Ses hangi ortamda daha yavaş hızla yayılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın