Bas Solosuyla Zirveye Taşınan 13 Şarkı
Tınısıyla, ritmiyle ve gücüyle şarkıyı zirveye taşıyan bu bas solosu performansları, müzik dünyasında unutulmaz anlar bırakmış durumda. Peki, bu şarkılar hangileri? İşte, bas solosuyla efsaneleşmiş ve müzik tarihine damgasını vurmuş 13 şarkı!
1. Queen - Another One Bites the Dust
2. Red Hot Chili Peppers - Higher Ground
3. Iron Maiden - Run to the Hills
4. Rush - YYZ
5. Pink Floyd - Money
6. Jaco Pastorius - Portrait of Tracy
7. Michael Jackson - Billie Jean
8. Cream - Sunshine of Your Love
9. Primus - Jerry Was a Race Car Driver
10. The Who - My Generation
11. Barış Manço - Dönence
12. Erkin Koray - Şaşkın
13. Mor ve Ötesi - Deli
