Barcelona'nın Yıldızı Yamal'ın Konya'da Pasaportunu Kaybetmesine Arda Gülerli Tepki

Barcelona'nın Yıldızı Yamal'ın Konya'da Pasaportunu Kaybetmesine Arda Gülerli Tepki

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2025 - 16:20

Milli takımımızın Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya'ya evinde 6-0 yenilmesi sportif açıdan çok konuşuldu. Ancak maçın ardından öyle bir olay gerçekleşti ki maçın üzüntüsü yerini mizaha bıraktı. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in sık sık kıyaslandığı Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın Konya'da pasaportunu kaybetmesi mizahşörlerin de radarına girdi. Ancak öyle bir paylaşım geldi ki sosyal medya yıkıldı.

Yamal İspanya Milli Takımı adına takımın iyilerindendi.

Ancak başarılı geçen Konya deplasmanı genç yıldızın pasaportunu kaybetmesiyle sonuçlandı. Yamal resmi işleri halledip özel jetle İspanya'ya dönse de pasaporta ne olduğu hakkında ortaya komik teoriler atıldı.

Bir futbol hesabı da bu görselle geldi.

Hatta yapay zeka videosu bile çekildi.

Tepkiler şöyleydi...

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
