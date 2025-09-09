Barcelona'nın Yıldızı Yamal'ın Konya'da Pasaportunu Kaybetmesine Arda Gülerli Tepki
Milli takımımızın Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya'ya evinde 6-0 yenilmesi sportif açıdan çok konuşuldu. Ancak maçın ardından öyle bir olay gerçekleşti ki maçın üzüntüsü yerini mizaha bıraktı. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in sık sık kıyaslandığı Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın Konya'da pasaportunu kaybetmesi mizahşörlerin de radarına girdi. Ancak öyle bir paylaşım geldi ki sosyal medya yıkıldı.
Yamal İspanya Milli Takımı adına takımın iyilerindendi.
Bir futbol hesabı da bu görselle geldi.
Hatta yapay zeka videosu bile çekildi.
Tepkiler şöyleydi...
👇
