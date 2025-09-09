onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
"Kendinizi Hangi Sebepten Seviyorsunuz?" Sorusunu Mizahla Karışık Cevaplayanlar

"Kendinizi Hangi Sebepten Seviyorsunuz?" Sorusunu Mizahla Karışık Cevaplayanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 09:51

'İnsan önce kendini sevmeli' diyenlerden misiniz, yoksa bir türlü kendini sevemeyenlerden mi? Bu sevgi konuları ne zaman açılsa ortaya pek çok farklı fikir çıkar. Bu kez de öyle oldu ve X'te paylaşılan bir tweetin gündem olmasıyla farklı farklı cevaplar da gecikmedi. 

Bir kullanıcı, 'Kendinizi hangi sebepten seviyorsunuz?' diye sorunca hem mizahı cevaplar hem de düşündüren cevaplar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendi iç dünyamıza dönmemizi sağlayan o paylaşım şu şekildeydi;

Kendi iç dünyamıza dönmemizi sağlayan o paylaşım şu şekildeydi;
twitter.com

Ardından yorumlar da eksik olmadı.

Ardından yorumlar da eksik olmadı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İş başa düştü.

İş başa düştü.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Peki herkesin kendisiyle kurduğu ilişki iyi mi dersiniz? :)

Peki herkesin kendisiyle kurduğu ilişki iyi mi dersiniz? :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın