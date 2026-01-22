onedio
Balıkesir’de En Büyüğü 4.5 Olan 9 Deprem Meydana Geldi: Ahmet Ercan "Gidiş Olağan Ama Şaşırtıyor" Dedi

Balıkesir’de En Büyüğü 4.5 Olan 9 Deprem Meydana Geldi: Ahmet Ercan "Gidiş Olağan Ama Şaşırtıyor" Dedi

Balıkesir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2026 - 08:14

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 18.11’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin sonrasında 8 tane daha deprem yaşandı. Aynı bölgede son olarak gece saat 02.24’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak hâlen dinmemesi şaşırtıyor.” paylaşımında bulundu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz yıl 6.1 ve 6.0 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana gelmişti.

Bölgede uzun zamandır yaşanmayan deprem aktivitesi dün yeniden başladı. Dün akşam saat 18.11’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin sonrasında 8 deprem daha oldu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın Sındırgı paylaşımı 👇

'Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor.'

Balıkesir Sındırgı’da dün akşamdan beri yaşanan depremler 👇

