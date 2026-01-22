Balıkesir’de En Büyüğü 4.5 Olan 9 Deprem Meydana Geldi: Ahmet Ercan "Gidiş Olağan Ama Şaşırtıyor" Dedi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 18.11’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin sonrasında 8 tane daha deprem yaşandı. Aynı bölgede son olarak gece saat 02.24’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak hâlen dinmemesi şaşırtıyor.” paylaşımında bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz yıl 6.1 ve 6.0 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana gelmişti.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın Sındırgı paylaşımı 👇
Balıkesir Sındırgı’da dün akşamdan beri yaşanan depremler 👇
