Balık Burcunu Yorganın Altına Sokup Ağlatacak 11 Aşk Şarkısı

miray soysal
miray soysal
30.09.2025 - 23:49

Balık burcuysanız, duygularınızın derinliğini sizden iyi kimse bilemez. Bazen bir şarkı çalar ve içinizden bir şeyler sökülür gibi olur… İşte tam da o anlara eşlik edecek, sizi yorganın altına sokup gözlerinizi nemlendirecek 11 aşk şarkısını bir araya getirdik. 

Hazırsanız kalbinizin en yumuşak köşelerine doğru duygusal bir yolculuğa çıkıyoruz.👇

1. Sen Ağlama- Badem

2. Gökhan Kırdar: Yerine Sevemem

3. Sezen Aksu - Biliyorsun

4. Pera- Biri Vardı

5. Merve Özbey- Vicdanın Affetsin

6. Tan Taşçı- Sözümü Tutamadım

7. Mustafa Taş- Sende Anlarsın

8. Ayrılık- Selda Bağcan

9. Hakan Altun- Sen de Ağla

10. Musa Eroğlu- Zamansız Yağmur

11. Ebru Gündeş - Çok Mu Gördünüz

12. Yudum - Esmesun Ayruluk

