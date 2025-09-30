Balık Burcunu Yorganın Altına Sokup Ağlatacak 11 Aşk Şarkısı
Balık burcuysanız, duygularınızın derinliğini sizden iyi kimse bilemez. Bazen bir şarkı çalar ve içinizden bir şeyler sökülür gibi olur… İşte tam da o anlara eşlik edecek, sizi yorganın altına sokup gözlerinizi nemlendirecek 11 aşk şarkısını bir araya getirdik.
Hazırsanız kalbinizin en yumuşak köşelerine doğru duygusal bir yolculuğa çıkıyoruz.👇
1. Sen Ağlama- Badem
2. Gökhan Kırdar: Yerine Sevemem
3. Sezen Aksu - Biliyorsun
4. Pera- Biri Vardı
5. Merve Özbey- Vicdanın Affetsin
6. Tan Taşçı- Sözümü Tutamadım
7. Mustafa Taş- Sende Anlarsın
8. Ayrılık- Selda Bağcan
9. Hakan Altun- Sen de Ağla
10. Musa Eroğlu- Zamansız Yağmur
11. Ebru Gündeş - Çok Mu Gördünüz
12. Yudum - Esmesun Ayruluk
