Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Polisler İçin Mecburi 2. Şark Görevi Zorunlu Olmayacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisler için “2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Teşkilatı ile buluşmasında polis atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın