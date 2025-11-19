onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Polisler İçin Mecburi 2. Şark Görevi Zorunlu Olmayacak

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Polisler İçin Mecburi 2. Şark Görevi Zorunlu Olmayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 10:54 Son Güncelleme: 19.11.2025 - 11:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisler için “2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Teşkilatı ile buluşmasında polis atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Teşkilatı ile buluşmasında polis atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, polislerin ikinci şark görevi zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Yerlikaya, '2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Dönemi'nde, personelimize zorunlu 2'nci Şark Tebligatı yapılmayacak.' ifadelerini kullandı.

'Atama ve yer değiştirme uygulanırken, hiçbir personelimizin aklında 'acaba' sorusu kalmayacak.' diyen Bakan Yerlikaya, 'Yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Polislerin atamalarını görev puanına göre yapmaya başladık.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın