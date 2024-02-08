Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Demet Evgar'ın Yeni Dizisi Bahar Ne Zaman Başlıyor?

Bahar Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Demet Evgar'ın Yeni Dizisi Bahar Ne Zaman Başlıyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.02.2024 - 22:34

MF Yapım imzalı iddialı yapım Bahar için geri sayım başladı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi birbirinden yetenekli isimlerin rol aldığı dizi şimdiden seyircinin dikkatini çekti. Ezber bozan oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicilerin yakın takibine giren dizi Demet Evgar'ın yer aldığı afişiyle büyük beğeni topladı. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Bahar dizisinin konusu ise merak konusu oldu. Peki, Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? Dizisinin konusu nedir? Bahar dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Bahar dizisi hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Bahar dizisinin başrollerinde uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy rol alıyor.

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Bahar dizisinin başrollerinde uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy rol alıyor.

MF Yapım imzalı iddialı dizi Bahar'ın yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Dizinin senaryosu ise Ayça Üzüm tarafından kaleme alınıyor.

Bahar Dizisinin Konusu Nedir?

Bahar Dizisinin Konusu Nedir?

Bahar, büyük hayallerle tıp fakültesine gitmiş fakat daha sonra hayatını eşine ve iki çocuğuna adamıştır. Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterlerin bir araya geldiği dizide, Bahar'ı bekleyen ani hastalık tüm hayatını değiştirecek. Bahar'a koyulan karaciğer yetmezliği tanısı tüm ailenin dinamiklerini değiştirecek. 

Hiç beklemediği bir anda ölümle burun buruna gelen Bahar, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen ailesinin, özellikle de eşi Timur'un daha önce karşılaşmadığı yüzüyle karşılaşıyor. O andan itibaren Evren ve Timur her anlamda birbirlerinin rakibi haline geliyorlar. Bahar ise şimdi hayatını yeniden inşa etmek zorunda! Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu göreceğimiz trajikomik hikayesi ve Bahar'la birlikte 'Uyanmaya hazır mısın?'

Bahar Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Bahar Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Demet Evgar (Bahar) 

  • Buğra Gülsoy (Evren) 

  • Mehmet Yılmaz Ak (Timur) 

  • Ecem Özkaya

  • Füsun Demirel

  • Elit Andaç Çam

  • Demirhan Demircioğlu

  • Nil Sude Albayrak

  • Sena Kalıp

  • Alisa Sezen Sever 

  • Hatice Aslan

Bahar Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Bahar Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Bahar'ın uyarlama ya da gerçek bir hikayeden alıntı olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

Bahar Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Bahar Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

'Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?' dizisi 13 Şubat Salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk bölümünden sonra her hafta Salı akşamı, aynı saatte seyirci karşısına çıkması bekleniyor. 

İşte, Bahar dizisinin ilk bölüm fragmanı 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bahar İlk Bölüm Tanıtım

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?