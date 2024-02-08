Bahar Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Demet Evgar'ın Yeni Dizisi Bahar Ne Zaman Başlıyor?

Bahar, büyük hayallerle tıp fakültesine gitmiş fakat daha sonra hayatını eşine ve iki çocuğuna adamıştır. Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterlerin bir araya geldiği dizide, Bahar'ı bekleyen ani hastalık tüm hayatını değiştirecek. Bahar'a koyulan karaciğer yetmezliği tanısı tüm ailenin dinamiklerini değiştirecek.

Hiç beklemediği bir anda ölümle burun buruna gelen Bahar, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen ailesinin, özellikle de eşi Timur'un daha önce karşılaşmadığı yüzüyle karşılaşıyor. O andan itibaren Evren ve Timur her anlamda birbirlerinin rakibi haline geliyorlar. Bahar ise şimdi hayatını yeniden inşa etmek zorunda! Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu göreceğimiz trajikomik hikayesi ve Bahar'la birlikte 'Uyanmaya hazır mısın?'