Bağlanma Stiline Göre Partnerler İlişkide Nasıl Davranıyor? Bu İçerikte Anlatıyoruz!

Erkan Tuna Budak
12.10.2025 - 23:05

Bir ilişkide bazen her şey yolundaymış gibi görünür ama içten içe bir şeyler eksik hissedilir. Ya da partnerin çok fazla ilgi ister, kıskançlık yapar, her mesajına saniyesinde yanıt bekler... Bazen de tam tersi olur.

Aslında bu davranışların çoğu rastgele değil; çocuklukta şekillenen bağlanma stilleriyle yakından ilgili. Psikologlara göre dört temel bağlanma stili var: Güvenli, Kaçıngan, Kaygılı ve Dağınık (Çelişkili). Bunlar sadece romantik ilişkileri değil; arkadaşlıkları, aile ilişkilerini, hatta iş ilişkilerini bile etkileyebiliyor. Peki hangi stil ne demek be bir ilişkide nasıl kendini belli ediyor? 

Editörün notu: İçeriğimizde bahsettiğimiz durumlardan tanı veya teşhis yapılmamalıdır, yazılanlar eğlence amaçlıdır. En doğru bilgi için lütfen bir uzman ile görüşün.

Öncelikle "Güvenli Bağlanma" stilini ele alalım.

Bu stilin olayı denge. Hem duygusal yakınlığa açıklar hem de bağımsızlıktan korkmazlar. Partnerlerine güvenirler, duygularını net şekilde ifade ederler ve aynı zamanda iletişimde net ve sakindirler. Sorun olduğunda kaçmak yerine çözmeye çalışırlar. Genellikle çocuklukta güven veren, tutarlı ebeveynlerle büyümüş kişilerdir.

Bu bağlanma stiline sahip olanlar partnerine ne çok yapışır ne de ondan uzak durur.

Böyle biriyle ilişki yaşamak huzurludur. Kriz değil, çözüm vardır. İlişkide drama yaşamaya yer yoktur, karşılıklı anlayış ve birbirini anlayana kadar dinleme vardır. Birlikte ama birey kalarak yürüyen bir ilişkidir.

Sıradaki bağlanma şeklimiz: Kaçıngan Bağlanma.

“İlgisiz mi yoksa özgürlüğüne düşkün mü?” diye düşündüğün partnerin büyük ihtimalle kaçıngan bağlanma stiline sahip. Duygusal ya da fiziksel yakınlıktan rahatsız olabilirler. Hislerini paylaşmak yerine içlerine atarlar, çünkü açık olmak onlara kırılgan hissettirir.

Kaçıngan bağlananları yakınlık epey korkutur ama mesafe her zaman rahatlatır.

Kaçıngan bağlanan bireyler çok fazla yalnız kalmak ister, iletişimden kaçar ve tartışmalardan hemen uzaklaşır. Duygusal veya fiziksel destek istemek yerine 'Hallederim' demeyi tercih ederler. Bu tek başına halletme işi her zaman kaçıngan olmayabilir çünkü bireyler tek başlarına da bazı şeyleri çözebilirler.

Sıra "Kaygılı Bağlanma" stiline geldi.

Bu kişiler ilişkilerde sürekli teyakkuz halindedir. Hep kötü bir şey olacak hissinde olurlar. Partneri biraz geç yazsa “Beni sevmiyor mu?” diye düşünmeye başlarlar. Mesela partneri açken gergin olur ve bu da hal ve hareketlerine yansır. Eğer bu gerginliği ona yansırsa hemen içselleştirip 'Acaba kötü bir şey mi yaptım?' sorgusuna hemen girebilir. Sürekli onay bekler, çok çabuk kırılır ve kıskançlığa yatkındır.

Bu bağlanma stilinin sebeplerine inecek olursak...

Genellikle çocuklukta tutarsız ilgi görmüş kişilerde gelişir. Yani bazen ilgi vardır, bazen yoktur. İlgisizlik durumundan hemen sonra ilgi yüklendiğinde kişi afallar ve doğru ilgi ile yanlış ilgiyi ayırt edemeyebilir. Bu belirsizlik yetişkinlikte de ilişkileri sabote eder.

Bir diğer bağlanma stili: Dağınık (Çelişkili) Bağlanma.

Partnerlerden biri hem sevgi ister hem de bu sevgiyi gördüğü an korkar. Partnerine duygusal ve fiziksel anlamda çok yakın olmak ister ama çok yaklaştığında kendini tehdit altında hissedebilir. Aşırı inişli çıkışlı bir ruh haline sahip olabilirler.

Bu bağlanma stilindeki kişiler duygusal olarak epey kafa karıştırıcı olabiliyorlar.

Bazen aşırı bağlı, bazen aşırı uzak davranırlar. Duygusal olarak kafa karıştırıcıdırlar ve ne istediğini sen de o da tam bilemezsiniz. Duygusal ilişkilerde en yorucu bağlanma stili diyebiliriz.

Peki sen ya da partnerin bu stillerden birine göre hareket ediyorsanız ne olacak?

Öncelikle panik yok. Hiçbir bağlanma stili kader değildir. Kişinin bağlanma stilini fark ettiğinde onu iyiye dönüştürmesi de mümkün. Güvenli bir ilişki kurmak terapi, öz-farkındalık ve açık iletişimle herkes için ulaşılabilir. bir şey.

Bağlanma stilini nasıl fark edersin?

Kıskançlık krizleri mi yaşıyorsun? Yoksa partnerin bir adım yaklaşınca hemen geriliyor musun? Ya da mesaj gelmeyince kalbin pır pır mı ediyor? Bu gibi tepkiler sana stilini fısıldıyor olabilir. Kendine dürüst ol. Çünkü bağlanma stilin sadece ilişkide değil, kendinle olan bağını da şekillendiriyor.

Bağlanma stilin kim olduğunu değil, nasıl sevdiğini gösterir.

Yani bu bağlanma stilleri kişilik testi değil, etiket hiç değil. Bağlanma stillerini öğrenmek sana ilişkinin haritasını verir. Nerede zorlanıyorsun, nerede rahat hissediyorsun, hepsi daha görünür olur. Kendi stilini tanımak, daha iyi sevmek için en güçlü adımlardan biri. Sevgiyle kal! 💖

