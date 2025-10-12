Bağlanma Stiline Göre Partnerler İlişkide Nasıl Davranıyor? Bu İçerikte Anlatıyoruz!
Bir ilişkide bazen her şey yolundaymış gibi görünür ama içten içe bir şeyler eksik hissedilir. Ya da partnerin çok fazla ilgi ister, kıskançlık yapar, her mesajına saniyesinde yanıt bekler... Bazen de tam tersi olur.
Aslında bu davranışların çoğu rastgele değil; çocuklukta şekillenen bağlanma stilleriyle yakından ilgili. Psikologlara göre dört temel bağlanma stili var: Güvenli, Kaçıngan, Kaygılı ve Dağınık (Çelişkili). Bunlar sadece romantik ilişkileri değil; arkadaşlıkları, aile ilişkilerini, hatta iş ilişkilerini bile etkileyebiliyor. Peki hangi stil ne demek be bir ilişkide nasıl kendini belli ediyor?
Editörün notu: İçeriğimizde bahsettiğimiz durumlardan tanı veya teşhis yapılmamalıdır, yazılanlar eğlence amaçlıdır. En doğru bilgi için lütfen bir uzman ile görüşün.
Öncelikle "Güvenli Bağlanma" stilini ele alalım.
Bu bağlanma stiline sahip olanlar partnerine ne çok yapışır ne de ondan uzak durur.
Sıradaki bağlanma şeklimiz: Kaçıngan Bağlanma.
Kaçıngan bağlananları yakınlık epey korkutur ama mesafe her zaman rahatlatır.
Sıra "Kaygılı Bağlanma" stiline geldi.
Bu bağlanma stilinin sebeplerine inecek olursak...
Bir diğer bağlanma stili: Dağınık (Çelişkili) Bağlanma.
Bu bağlanma stilindeki kişiler duygusal olarak epey kafa karıştırıcı olabiliyorlar.
Peki sen ya da partnerin bu stillerden birine göre hareket ediyorsanız ne olacak?
Bağlanma stilini nasıl fark edersin?
Bağlanma stilin kim olduğunu değil, nasıl sevdiğini gösterir.
