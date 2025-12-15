Babasından İlham Alarak Yazılan Şarkı: Papaoutai

Stromae’nin babası, soykırım sırasında hayatını kaybetti. Stromae bu haberi aldığında hala çocuktu ve babasının tam olarak nasıl, nerede öldüğünü hiçbir zaman öğrenemedi. Bu belirsizlik, onun için yarım kalmış bir hikaye gibi kaldı... Adeta kapanmayan bir dosya.