Az Çalışıp Verimli İş Yapabilirsiniz: Çalışan Verimliliğini Artırmanın 14 Yolu
Az Çalışıp Verimli İş Yapabilirsiniz: Çalışan Verimliliğini Artırmanın 14 Yolu
İşletmeniz ister yeni başladığınız bir start-up projesi ister uzun süredir devam eden büyük ölçekli bir girişim olsun, her durumda daha fazla verim hedeflersiniz. Çünkü giderek hızlanan iş ve hayat ekseninde yerinizi korumak veya çok daha iyi hale getirmek ancak verimlilikle mümkün olabilir. Haliyle, işe başlarken şirket kültürünün en temel yapı taşı olan çalışan verimine odaklanmak isteyebilirsiniz.
Yönetici olarak çalışan verimliliğini artırmak istiyor fakat tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, sizin için harika önerilerimiz var.
İşte başarısı defalarca test edilmiş en etkili yöntemler!
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1. Gerçekçi Hedefler Belirlemek
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2. Beklentileri Gözden Geçirmek
3. Doğru Hiyerarşi
4. Becerileri Eşleştirme
5. Mikro Yönetimden Kaçınmak
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6. Gelişmiş İletişim
7. Gelişim Programları
8. Çabaları Takdir Etme
9. Etkili İşe Alım Süreçleri
10. Esnek Çalışma Düzeni
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11. Doğru Araçların Kullanımı
12. Sağlık ve Sosyal Güvence
13. Eğlenceli Çalışma Ortamı
14. Takım Çalışması Kültürü
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