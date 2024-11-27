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Az Çalışıp Verimli İş Yapabilirsiniz: Çalışan Verimliliğini Artırmanın 14 Yolu

etiket Az Çalışıp Verimli İş Yapabilirsiniz: Çalışan Verimliliğini Artırmanın 14 Yolu

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 14:01

İşletmeniz ister yeni başladığınız bir start-up projesi ister uzun süredir devam eden büyük ölçekli bir girişim olsun, her durumda daha fazla verim hedeflersiniz. Çünkü giderek hızlanan iş ve hayat ekseninde yerinizi korumak veya çok daha iyi hale getirmek ancak verimlilikle mümkün olabilir. Haliyle, işe başlarken şirket kültürünün en temel yapı taşı olan çalışan verimine odaklanmak isteyebilirsiniz. 

Yönetici olarak çalışan verimliliğini artırmak istiyor fakat tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, sizin için harika önerilerimiz var.

İşte başarısı defalarca test edilmiş en etkili yöntemler!

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1. Gerçekçi Hedefler Belirlemek

Profesyonel hayattaki birçok kişi yeterince iyi belirlenmemiş hedeflerden muzdariptir. Bireyler ve şirket için aynı anda geçerli olan yanlış hedefleme sorunu, kişinin kendi ilgi alanlarını bilmemesi ve bu nedenle yöneldiği alanda başarılı olmamasıyla sonuçlanabilir. Bu genel yanlıştan kurtulmak ve çalışan verimini artırmak için yapılacak en iyi şey, personelin gerçekçi hedefler kurgulamasına yardımcı olmaktır. Bunun için çeşitli kaynaklar, ilham hikayeleri veya teknikler önerilebilir.

2. Beklentileri Gözden Geçirmek

Bazen istenen hedefe ulaşmak beklentilerin karşılanması anlamına gelmez. Bu da genel performansı düşüren bir unsurdur. Dolayısıyla personelin gelecek hedeflerini belirlemesine yardımcı olurken, bu hedefin gerçekleşmesi halinde elde edeceklerini de bilmesi gerekir. Böylece beklentilerin karşılanması için yapılması gerekenler daha mantıklı şekilde kurgulanabilir.

3. Doğru Hiyerarşi

İş yerindeki düzenin aksamaması verimi artırmada önemli bir role sahiptir. Bunun için görevleri devretme aşamasında alt yönetim hiyerarşisinin doğru organize edilmesi önemlidir. Nitekim, alt gruplarına doğru şekilde ayrılan bir şirket kurulunda, en üst kademeden en alta kadar herkes optimum verimle çalışabilir. Çünkü böyle bir şirkette yetkilendirme, sınıflandırma ve görevlendirme gibi önemli iş aşamaları en doğru şekilde işler.

4. Becerileri Eşleştirme

Çalışanları becerilerine ve ilgi alanlarına uygun görevlere getirmek, verimi sağlamadaki bir diğer adımdır. Potansiyeline uygun alana yönlendirilen çalışanlar, diğer durumlara kıyasla çok daha yüksek performans gösterebilirler. Bu da daha kısa sürede daha hızlı iş yapmalarına ve üretken olmalarına yardımcı olur. Ayrıca bu kişiler zaten ilgi alanlarına yöneldikleri için ne yapmaları gerektiğini biliyorlardır. Bu da temel eğitim sürecini es geçerek vakitten kazanma anlamına gelir.

5. Mikro Yönetimden Kaçınmak

Kimi şirket yöneticileri çalışanları yakın takibe alır ve gerçekleşen her detayı öğrenmek isterler. Ancak işlerin verimli olması için bu tip küçük görevlerde çalışanlara güvenmek daha doğrudur. Bu hem gereksiz açıklamalardan kaynaklanan vakit kayıplarını önler, hem de çalışan üzerindeki patron baskısını azaltarak işlerin rutine uygun şekilde akmasını sağlar.

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6. Gelişmiş İletişim

Çalışan ve patron arasında kurulan açık iletişime ve dostluğa dayalı ilişki, iş yapma biçimini olumlu etkiler. İki tarafın birbirine güvenmesine yardımcı olan bu gelişmiş iletişim sayesinde verilen işler daha net anlaşılır ve buna bağlı olarak daha hızlı şekilde sonuçlanır. Çünkü anlaşılmayan taraflar hakkında soru sormak ve bilmediklerini öğrenmek istemek, bu tip bir iletişimde asla problem değildir.

7. Gelişim Programları

İş yerinin çalışanlarına çeşitli kariyer gelişim programları sunması ve eğitimler sağlaması, mesleki anlamda iki tarafa da fayda sağlar. Çalışanlar bu tip programlar sayesinde kendilerini geliştirme şansı edinirler. Böylece şirket kültürüne daha fazla katkı sağlayabilir ve işleri daha çabuk yapmanın yeni yollarını keşfedebilirler.

8. Çabaları Takdir Etme

Yönetici ekibin çalışan başarılarını takdir etmesi bir diğer önemli konudur. Çünkü personel öz güvenini artırmaya yardımcıdır. Motivasyonu pekişen personel ise daha büyük bir takımın parçası olduğunu idrak ederek verimli çalışmaya daha meyilli olur. Bu nedenle başarılı bir ofis için egoları bir kenara bırakmak en iyisidir.

9. Etkili İşe Alım Süreçleri

Her şirkette verimlilik henüz ilk işe alım sürecinde başlar. Doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek önemli bir yetkinlik gerektirir. İK sürecinde başlayan bu verim işin her aşamasında aynı şekilde devam eder. Böylece çalışanlar gereken pozisyonda istenen verimle çalışmaya başlayabilir ve beklenen hızlı gelişimi gösterebilirler. Dolayısıyla işe alımda karşı tarafa doğru bilgileri sağlamak ve işe alım kararını veren ekibi geliştirmek, başarı yolunda atılacak önemli bir adımdır.

10. Esnek Çalışma Düzeni

İş veriminin sağlanması için eskiden olduğu gibi sürekli ofis saatlerine gereksinimimiz yok. Aksine esnek çalışma saatlerini ve düzenini içeren iş programları yüksek verime ulaşma konusunda, klasik sisteme kıyasla çok daha başarılıdır. Çünkü bu sistemdeki elemanlar, kendilerini daha huzurlu hissedebilir ve kişisel ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilirler. Bunun sonucunda da iş motivasyonunu sürekli yüksek tutarak verimi artırabilirler.

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11. Doğru Araçların Kullanımı

İş hızını artırmak için teknoloji kullanımına gereksinim vardır. Çağın gereksinimlerini karşılamaya ve trend takibine yardımcı olan bu araçlar, performansı olumlu etkiler. Böylece çalışanlar görevleri daha kolay ve çabuk tamamlayabilir, enerji de dahil olmak üzere birçok aşamada tasarruf sağlanabilir.

12. Sağlık ve Sosyal Güvence

Çalışan verimini artırmak onların temel gereksinimlerini karşılamakla sağlanır. Çünkü yapılan işin maddi, manevi, sosyal getirisi ne kadar fazlaysa çalışanların iş motivasyonu da o kadar fazla olur. Dolayısıyla personelin sağlık ve sosyal güvence haklarını gerektiği gibi karşılamak, onları şirkete bağlamak adına büyük önem arz eder. Sonuç olarak performansın sürekli artmasına yardımcı olur.

13. Eğlenceli Çalışma Ortamı

Personelin iş yerine gelmeye hevesli olması iş veriminin yüksek olması anlamına gelir. Ofis ortamında kurulacak esnek ortam ve iş motivasyonunu artırmaya yardımcı etkinlikler, bunu sağlama konusunda oldukça başarılıdır. Ayrıca farklı birimlerden personelleri bir araya getirerek iş yerinde genel bir birlik olmasını sağlar.

14. Takım Çalışması Kültürü

Şirket bünyesinde sabit bir kültür oluşturmak için çalışan motivasyonunu sürekli korumak ve ortak vizyon kurmak gerekir. Şeffaflık, takım çalışması, iletişim gibi birçok yöntemle sağlanan birliktelik sayesinde işin her aşamasında ekstra verim elde edilebilir. Bu durum, farklı takımların birbirinden ilham almasına ve kaynaşmasına yardımcı olduğundan yetenek paylaşımını da artırır.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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