Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Hisse Senedi Nedir? Hisse Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hisse senedinin değeri arz ve talep üzerinden ilerler. Serbest piyasada fiyatı belirleyen şeyler arz ve taleptir. İlerideki günlerde alım emrinin çok gelmesi ile fiyatlar artar. Satanların sayısı artıysa da fiyatlar düşecektir. Yani burada asıl mesele alım ve satım kararının verilmesidir. Burada da şirket iyi yönetilen, sektörü ve konumlanması iyi, rekabetçi ve yenilikçi olan bir şirket ise hisse senetlerinin artması beklenir.