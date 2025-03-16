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Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Hisse Senedi Nedir? Hisse Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

etiket Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Hisse Senedi Nedir? Hisse Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 14:01

Bir şirketin ortaklık payını temsil eden hisse senedini ele alacağız! Dr. Hakan Özerol, finansal araç olan hisse senedinin ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatırken aynı zamanda hisse senedi alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden de bahsetmekte. Gelin birlikte hisse senedini öğrenelim ve yatırım yaparken göz önünde bulundurmamız gereken şeylere bakalım!

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1. İlk olarak hisse senedinin ne olduğunu açıklayalım.

Hisse senedi, bir şirketin sermayesinin belirli bir kısmını ifade eder. Hisse senedinin alınmasıyla birlikte şirket ortaklık hakkı verir. Oy kullanma, yönetime katılma, sermaye artırımından öncelikli olarak yararlanma ve faaliyetler hakkında bilgiler edinme gibi haklar elde edilir.

2. Peki, yatırımcıların hisse senedinden beklentileri nelerdir?

Hisse senedi satın alan yatırımcıların beklentisi hisse senedi değerinin artmasıdır. Bu çoğunluğun yanı sıra küçük bir kısmı şirketin temettü dağıtmasını bekler. Bu beklentiler garip olarak karşılanmamalı! Yatırımcılar elinde tuttukları hisseleri aldığından çok daha yüksek bir fiyata satarak bir sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Kısacası hisse senedi yatırımcısının en temel beklentisi: Değer artışı veya kar payıdır.

3. Değer kelimesini geçirdiğimize göre daha detaylı bir şekilde ele alabiliriz.

Hisse senedinin değeri arz ve talep üzerinden ilerler. Serbest piyasada fiyatı belirleyen şeyler arz ve taleptir. İlerideki günlerde alım emrinin çok gelmesi ile fiyatlar artar. Satanların sayısı artıysa da fiyatlar düşecektir. Yani burada asıl mesele alım ve satım kararının verilmesidir. Burada da şirket iyi yönetilen, sektörü ve konumlanması iyi, rekabetçi ve yenilikçi olan bir şirket ise hisse senetlerinin artması beklenir.

4. Hisse senetlerinin düşmesi nasıl gerçekleşir?

İç-dış talep yavaşladığında, şirket satışları düştüğünde, ekonomi küçüldüğünde, enflasyon ve faizlerin yüksek olduğu dönemlerde hisse senetleri rağbet görmez ve değerlerinin düşmesi beklenir. Şirket bazında bakıldığı zaman rekabet gücünü yitirmiş bir şirketle karşı karşıyayızdır.

5. O halde hisse senedi alarak...

Bir şirkete ortak olmuş olursunuz. Böylece onun her türlü ortaklık hakkından yararlanabilirsiniz. Burada hangi sektördeki, hangi şirkete, nasıl beklentilerle ortak olmayı düşündüğünüz çok önemli. Yönetiminin nasıl olduğunu, mali tablolarını, vizyonlarını ve gelecek beklentilerini öğrenmeniz gerekir. Sonuçta bilmediğiniz bir şirkete ortak olmanızı istemeyiz!

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6. Hisse senedi alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Şirketin mali tablolarına, borç durumuna ve gelir gider dengesine bakmalısınız. Sağlam temellere dayanan şirketlere yatırım yapmak uzun vadede daha güvenilir bir yöntemdir. Şirketin finansal durumunu inceledikten sonra sektörü ve piyasayı araştırmalısınız. Büyüme potansiyeli olan sektörleri bulabilir, ileride hangi alanların değer kazanabileceğini saptayabilirsiniz.

7. Son olarak, dikkat etmeniz gereken diğer hususlar...

Uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız daha önceden belirttiğimiz gibi temettü ödeyen şirketleri değerlendirebilirsiniz. Tüm bunların yanında güçlü bir yönetim ekibinin ve sağlam bir iş planın olduğu şirketler tercih etmelisiniz. Sabırlı bir şekilde piyasa değerleme oranlarına bakmalı ve risk yönetiminizi mantıklı bir şekilde ilerletmelisiniz.

Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

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