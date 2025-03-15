Bireysel Olarak Finansal Krize Girenlerin Yaptığı 12 Büyük Hata ve Kaçınma Yolları

Hayat zor, ekonomi daha da zor! Hele ki bireysel finans yönetiminde ipin ucunu kaçırdığınızda, kendinizi bir anda borç batağında, maaşı aldıktan üç gün sonra 'Param nereye gitti?' diye düşünürken bulabilirsiniz. Eğer siz de finansal krizlere sürüklenenler arasına katılmak istemiyorsanız, gelin en sık yapılan hatalara ve bunlardan kaçınma yollarına birlikte göz atalım! 👇