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Bireysel Olarak Finansal Krize Girenlerin Yaptığı 12 Büyük Hata ve Kaçınma Yolları

etiket Bireysel Olarak Finansal Krize Girenlerin Yaptığı 12 Büyük Hata ve Kaçınma Yolları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 14:01

Hayat zor, ekonomi daha da zor! Hele ki bireysel finans yönetiminde ipin ucunu kaçırdığınızda, kendinizi bir anda borç batağında, maaşı aldıktan üç gün sonra 'Param nereye gitti?' diye düşünürken bulabilirsiniz. Eğer siz de finansal krizlere sürüklenenler arasına katılmak istemiyorsanız, gelin en sık yapılan hatalara ve bunlardan kaçınma yollarına birlikte göz atalım! 👇

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1. Gelirden fazla harcamak, finansal çöküşe neden olabilir!

Cüzdanınızdan çıkan her kuruş, hesabınıza giren paradan fazlaysa geçmiş olsun! Finansal krizlerin en büyük sebebi budur. Borç batağına düşmemek için, gelir-gider dengenizi sağlamadan harcamalara başlamayın. Basit bir bütçe planı yaparak neye ne kadar harcadığınızı görün.

2. Borç sarmalına girmemek için acil durum fonu oluşturun!

Beklenmedik bir hastalık, işten çıkarılma ya da acil bir masraf… Eğer kenarda birikmiş bir paranız yoksa, kredi kartlarına yüklenmek kaçınılmaz olur. Her ay gelirinizin en az %10’unu bir acil durum fonuna ayırın. Ufak ufak biriktirin, ama mutlaka biriktirin!

3. Kredi kartını sonsuz bir kaynak sanmayın!

Kart limitinizin, harcayabileceğiniz gerçek para olduğunu düşünüyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz. Kredi kartınızı sadece nakit paranız kadar kullanın. Taksitli alışverişlerin toplam borcunuzu nasıl şişirdiğini unutmayın.

4. Giderleri kayıt altına almazsanız paranızın nereye gittiğini bilemezsiniz!

Gözden kaçan küçük harcamalar ay sonunda kocaman bir delik açabilir. Günlük harcamalarınızı mutlaka not edin. Telefonunuza bir bütçe takip uygulaması indirerek bu işi kolaylaştırmayı deneyin.

5. "Nasıl olsa zam gelir." mantığıyla yaşamak finansal belirsizliğe sebep olabilir!

Maaşınıza zam gelmeden harcama alışkanlıklarınızı genişletmek büyük bir tuzak olabilir. Zam beklentisiyle değil, mevcut maaşınıza göre harcayın. Hayali zamlarla kendinizi zarara uğratmayın.

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6. Krediyle borç kapatmak daha fazla borç yüküne yol açar!

'Anında kredi! Kefilsiz, belgesiz!' gibi cümleler kulağa cazip gelebilir ama yüksek faiz oranları sizi çıkmaza sokabilir. Gerçekten ihtiyaç duymadıkça kredi çekmeyin. Çektiğiniz kredinin geri ödemelerini hesaplamadan imza atmayın.

7. Yatırım yapmamak finansal hedeflerinize ulaşmanızı engeller!

Paranızı sadece harcamak ve bir kenara koymamak, finansal büyümenizi engeller. Küçük de olsa yatırım yapmayı alışkanlık haline getirin. Mevduat hesabı, altın, döviz ya da yatırım fonları gibi seçenekleri değerlendirin.

8. Sosyal statü için harcama yapmak gereksiz borçlanmaya sebep olabilir!

Marka takıntısı, lüks mekanlarda yemek yeme alışkanlığı, gösteriş amaçlı harcamalar… Bunların bedeli ağır olabilir. Sahip olduklarınızla mutlu olmayı öğrenin. Gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri satın almaya çalışın. Daha rahat bir yaşam elde edebilmek için sabretmek lazım!

9. Beklenmedik büyük masrafların önüne geçmek için, mutlaka sigorta yaptırın!

Beklenmedik sağlık masrafları veya kaza sonucu büyük bir maddi yük altına girebilirsiniz. Sağlık, araç ve ev sigortası gibi temel sigortaları mutlaka yaptırın. Küçük primler, büyük mali krizlerin önüne geçebilir.

10. Borçlarınızı ertelemeyi bir seçenek olmaktan çıkarın!

Borçları zamanında ödememek, faizlerle birlikte daha büyük bir mali yük haline gelir. Öncelikle borçlarınızı listeleyin ve yüksek faizlileri önce kapatın. Mümkünse minimum ödemenin üzerine çıkmaya çalışın.

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11. Tek bir gelir kaynağına bağlı kalmamaya çalışın!

Tek bir maaşla ayakta kalmaya çalışmak, işinizi kaybettiğinizde sizi zora sokabilir. Ek gelir kaynakları oluşturun. Freelance işler, yan projeler veya küçük yatırımlarla finansal güvencenizi artırmaya çalışın.

12. Paranızı doğru yönetebilmek için finansal okuryazarlığa önem verin!

Çok paranız olsa bile eğer paranızı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsanız, bu pek de işe yaramaz. Bütçe yönetimi, yatırım ve tasarruf konularında kendinizi geliştirin. Finansal okuryazarlık kitapları okuyun ya da eğitimlere katılın.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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