Bireysel Olarak Finansal Krize Girenlerin Yaptığı 12 Büyük Hata ve Kaçınma Yolları
Bireysel Olarak Finansal Krize Girenlerin Yaptığı 12 Büyük Hata ve Kaçınma Yolları
Hayat zor, ekonomi daha da zor! Hele ki bireysel finans yönetiminde ipin ucunu kaçırdığınızda, kendinizi bir anda borç batağında, maaşı aldıktan üç gün sonra 'Param nereye gitti?' diye düşünürken bulabilirsiniz. Eğer siz de finansal krizlere sürüklenenler arasına katılmak istemiyorsanız, gelin en sık yapılan hatalara ve bunlardan kaçınma yollarına birlikte göz atalım! 👇
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1. Gelirden fazla harcamak, finansal çöküşe neden olabilir!
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2. Borç sarmalına girmemek için acil durum fonu oluşturun!
3. Kredi kartını sonsuz bir kaynak sanmayın!
4. Giderleri kayıt altına almazsanız paranızın nereye gittiğini bilemezsiniz!
5. "Nasıl olsa zam gelir." mantığıyla yaşamak finansal belirsizliğe sebep olabilir!
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6. Krediyle borç kapatmak daha fazla borç yüküne yol açar!
7. Yatırım yapmamak finansal hedeflerinize ulaşmanızı engeller!
8. Sosyal statü için harcama yapmak gereksiz borçlanmaya sebep olabilir!
9. Beklenmedik büyük masrafların önüne geçmek için, mutlaka sigorta yaptırın!
10. Borçlarınızı ertelemeyi bir seçenek olmaktan çıkarın!
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11. Tek bir gelir kaynağına bağlı kalmamaya çalışın!
12. Paranızı doğru yönetebilmek için finansal okuryazarlığa önem verin!
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