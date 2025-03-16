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16 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

16 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 20:23

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor. 

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık. 

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kuzey Makedonya’da içinde 1000’den fazla kişinin olduğu tahmin edilen gece kulübünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 50’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya’da içinde 1000’den fazla kişinin olduğu tahmin edilen gece kulübünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 50’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki Kocani isimli yerde bulunan ve içerisinde 1000 kişinin bulunduğu gece kulübünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede eğlence mekanın çatısına sıçradı. 

Yerel medyadaki haberlere göre yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise “Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı belirleniyor' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de alkollü içeceklerin her türlü reklamının yapılması yasaklanmış durumda.

Türkiye’de alkollü içeceklerin her türlü reklamının yapılması yasaklanmış durumda.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, Türkiye’den dünyaca ünlü alkol firmalarının sitelerine erişim engellendi. Engelli Web’in paylaşımına göre, mahkeme tarafından kararın gerekçesi belirtilmedi.

Bankaların, haziran ayındaki Kurban Bayramı öncesinde para çekme limitlerinde artışa gideceği iddia edildi.

Bankaların, haziran ayındaki Kurban Bayramı öncesinde para çekme limitlerinde artışa gideceği iddia edildi.

Bayram öncesinde bankaların yapacağı düzünleme ile 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında olan para çekme limitinin, 15 bin ve 20 bin TL arasında olması bekleniyor. 

QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Disney, Gani, Exxen, Blu Tv ve Amazon’a soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Disney, Gani, Exxen, Blu Tv ve Amazon’a soruşturma başlatıldı.

Kurum, adı geçen şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırmanın tamamlandığını ve Rekabet Kurulu’nun karara bağladığını açıkladı.

Kurul, NetflixDisney, Gain, ExxenBlu TV ve Amazon gibi şirketlerin menajerler aracılığı ile bazı oyuncuları kayırdığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Sabah Gazetesi ise dün Ekrem İmamoğlu’nun olduğu iddiasıyla bir ÖSYM sınav sonuç belgesi yayınladı. Ancak belgedeki hatalar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sabah Gazetesi ise dün Ekrem İmamoğlu’nun olduğu iddiasıyla bir ÖSYM sınav sonuç belgesi yayınladı. Ancak belgedeki hatalar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Karar Gazetesi’nde yer alan habere göre, İmamoğlu için yayınlanan belgedeki hatalar ise sosyal medyada gözden kaçmadı. Belgedeki dört hata haberimizde...

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Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından yaşanan istifalar gündemdeki yerini korurken Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yer aldığı Kayda Geçsin programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından yaşanan istifalar gündemdeki yerini korurken Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yer aldığı Kayda Geçsin programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kayda Geçsin programında yer alan dörtlüyle ilgili izleyicilerine müjdeyi Oğuzhan Uğur verdi. Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından 'Son Dakika' diyerek esprili bir şekilde verdiği haberde Kayda Geçsin ekibinin artık YouTube'da olacağını yazdı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan, 343 Digital Youtube kanalında program yapan eşi Aslıhan Doğan'a konuk oldu.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan, 343 Digital Youtube kanalında program yapan eşi Aslıhan Doğan'a konuk oldu.

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından olan başarılı teknik adam, programda hem kariyerine dair hem de aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sandık Kokusu dizisinde güvenlikçi Hakan'ı canlandıran Pamir Pekin ve Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade'nin büyük aşkı çok konuşuluyordu.

Sandık Kokusu dizisinde güvenlikçi Hakan'ı canlandıran Pamir Pekin ve Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade'nin büyük aşkı çok konuşuluyordu.

Birbirine çok yakıştırılan ikilinin gerçek hayatta ilişki yaşayıp yaşamadığı dönem dönem gündem oluyordu. İkiliden beklenen haber geldi! Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade ile aşk yaşadıklarını duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Merih'in heykelini dikeceklerini söylemiş ve daha sonrasında bu vaadini gerçekleştirmişti. Merih Demiral bugün hem Bolu'yu hem de heykelini ziyaret etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Merih'in heykelini dikeceklerini söylemiş ve daha sonrasında bu vaadini gerçekleştirmişti. Merih Demiral bugün hem Bolu'yu hem de heykelini ziyaret etti.

Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu’da kendisi için dikilen heykeli ziyaret etti. Demiral’ın geleceğini öğrenen çocuklar, saatler öncesinden heykelin önünde toplanarak onu bekledi. Demiral’ın gelmesiyle birlikte çocuklar, imza almak ve heykel önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından halkla buluşmalarını sürdürüyor.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından halkla buluşmalarını sürdürüyor.

İmamoğlu, bu buluşmaların sonuncusunu Diyarbakır'da gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun Amedspor'a verdiği destek mesajı gündeme damga vurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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