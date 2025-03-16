16 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
16 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Kuzey Makedonya’da içinde 1000’den fazla kişinin olduğu tahmin edilen gece kulübünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 50’den fazla kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye’de alkollü içeceklerin her türlü reklamının yapılması yasaklanmış durumda.
Bankaların, haziran ayındaki Kurban Bayramı öncesinde para çekme limitlerinde artışa gideceği iddia edildi.
Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Disney, Gani, Exxen, Blu Tv ve Amazon’a soruşturma başlatıldı.
Sabah Gazetesi ise dün Ekrem İmamoğlu’nun olduğu iddiasıyla bir ÖSYM sınav sonuç belgesi yayınladı. Ancak belgedeki hatalar sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından yaşanan istifalar gündemdeki yerini korurken Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yer aldığı Kayda Geçsin programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan, 343 Digital Youtube kanalında program yapan eşi Aslıhan Doğan'a konuk oldu.
Sandık Kokusu dizisinde güvenlikçi Hakan'ı canlandıran Pamir Pekin ve Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade'nin büyük aşkı çok konuşuluyordu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Merih'in heykelini dikeceklerini söylemiş ve daha sonrasında bu vaadini gerçekleştirmişti. Merih Demiral bugün hem Bolu'yu hem de heykelini ziyaret etti.
Son zamanlarda gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından halkla buluşmalarını sürdürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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