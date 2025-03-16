Harcama Şekline Göre Gelecekte Ne Kadar Varlıklı Olacaksın?
Harcama Şekline Göre Gelecekte Ne Kadar Varlıklı Olacaksın?
Parayı nasıl harcadığın, gelecekte nasıl bir hayat süreceğin hakkında çok şey söylüyor! Sen har vurup harman savuran bir cömert mi, yoksa parayı cüzdanına koyarken bile düşünen bir yatırımcı mısın? Bu testle, gelecekte ne kadar varlıklı olacağını öğren!
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1. Öncelikle harcamalarını nasıl takip ediyorsun?
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2. Elime toplu para geçerse ilk yapacağım şey ______.
3. Basit ama etkili bir soru geliyor. Telefon alırken önceliğin nedir?
4. Peki gereksiz harcamalar yaptığında pişman oluyor musun?
5. Arkadaşın bir yatırım fırsatıyla geldi: "Şuna girersek köşeyi döneriz!" Ne yaparsın?
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6. Kahve içme alışkanlığın nasıl?
7. Peki büyük bir indirimle karşılaştın ama ihtiyacın olmayan bir şey. Ne yaparsın?
8. Sence para harcamadan eğlenmek mümkün müdür?
9. Son olarak büyük bir para ödülü kazandın, ne yaparsın?
Harcamalarını biraz daha sınırlandırman gerekiyor!
Çok iyi gidiyorsun! Bu şekilde devam etmelisin!
Geleceğin Milyarderi!
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