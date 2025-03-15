Eski Paraları Arkalarındaki Sembollerden Tahmin Edebilecek misin?

Paralar sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda ülke tarihlerinin ve kültürlerinin de önemli bir parçası! Bu nedenle para birimleri üzerindeki semboller, mimari yapılar ve önemli figürler bize aslında çok şey anlatıyor. Peki, sen eski para birimlerini üzerlerindeki görsellere bakarak tahmin edebilir misin?

Test başlasın! Bakalım kaç tanesini doğru bileceksin? 😏💰