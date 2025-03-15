Eski Paraları Arkalarındaki Sembollerden Tahmin Edebilecek misin?
Eski Paraları Arkalarındaki Sembollerden Tahmin Edebilecek misin?
Paralar sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda ülke tarihlerinin ve kültürlerinin de önemli bir parçası! Bu nedenle para birimleri üzerindeki semboller, mimari yapılar ve önemli figürler bize aslında çok şey anlatıyor. Peki, sen eski para birimlerini üzerlerindeki görsellere bakarak tahmin edebilir misin?
Test başlasın! Bakalım kaç tanesini doğru bileceksin? 😏💰
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1. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Manavgat Şelalesi yer alır?
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2. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Efes Antik Kenti yer alır?
3. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde İzmir Saat Kulesi yer alır?
4. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Prof. Dr. Aydın Sayılı ve güneş sistemi yer alır?
5. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul yer alır?
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6. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Kapadokya Peri Bacaları yer alır?
7. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Yunus Emre'nin portresi ve güvercin figürü yer alır?
8. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Mimar Sinan ve Selimiye Camii yer alır?
9. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Itri ve ney üfleyen derviş figürü yer alır?
10. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Piri Reis'in çizdiği dünya haritası yer alır?
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11. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde TBMM binası yer alır?
12. Hangi Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Atatürk Barajı ve hidroelektrik santrali yer alır?
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