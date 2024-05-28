Ayrılık Acısını Atlatmanın En Sağlıklı ve Güvenli 11 Yolu

Çevrenizde size ilişkinizi hatırlatan ne kadar fazla şey olursa ayrılığın etkisinden de o kadar zor çıkarsınız. Bu nedenle onun size verdiği eşyalardan, hatırası olan hediyelerden ve hatta mesajlardan kurtulmak sizin için oldukça etkili bir başlangıç olabilir. Böylece gün içinde karşılaştığınız ufak eşyalar sebebiyle anıların tekrar canlanma riski de azalacaktır. 👊