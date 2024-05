Ayrılık Acısını Atlatmanın En Sağlıklı ve Güvenli 11 Yolu

Her şeyi gerektiği gibi yapsanız bile duyguların etkisinden jet hızıyla kurtulmayı bekleyemezsiniz. Bu nedenle biten ilişki sonrası kendinize odaklanmayı ve yaşamınızı gerektirdiği gibi sürdürmeyi ihmal etmeden işin bir kısmını da zamana bırakmalısınız. Biraz klişe belki ama zaman gerçekten her şeyin ilacı! Dolayısıyla günler, haftalar bazense aylar sonra acınızın şimdikinden çok daha az olacağını her zaman akılda tutmaya çalışın. 😘