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Ayrılık Acısını Atlatmanın En Sağlıklı ve Güvenli 11 Yolu

etiket Ayrılık Acısını Atlatmanın En Sağlıklı ve Güvenli 11 Yolu

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 23:01

Biten bir ilişkinin ardından acı çekmek ve sürekli ağlamak istemek normal kabul edilse de ayrılığın etkisinden uzun süre çıkamamak günlük hayatın akışını bozan bir sorundur. Ayrılık sebebiyle sosyal yaşantısına, iş veya okul hayatına odaklanamamak yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürür.

Peki, herkesin başına gelebilen ayrılığın etkisinden kurtulmak için uygulanabilecek bazı yöntemler yok mu? Detaylar içeriğimizde!

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1. Ağlayabildiniz kadar ağlayın.

Ayrılık acısından en hızlı ve kolay şekilde kurtulmanın en kolay yolu ağlayabildiğiniz kadar ağlamaktır. Çünkü duyguları içinize atıp bastırmanın geri dönüşü normalden çok daha şiddetli ve ağır olabilir. Özellikle ayrılığın hemen ardından vücudun yoğun stres altında kalmasının bazı dışa vurumları olacağını bilmek içinizdeki acıdan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olarak rahatlamanızı sağlar.

2. Araya mesafe koyun.

Kimi durumlarda eski sevgiliniz sosyal çevrenizde kalmaya devam edebilir ancak bu, aranızda geçenleri atlatmanızı zorlaştıran bir durumdur. Bu nedenle araya mesafe koymayı istemek, gerekirse arkadaş çevrenizi bu konuda uyararak onun olduğu zamanlarda ortamda bulunmamak, yaşananları daha kısa sürede geride bırakmaya yardımcıdır. 💪

3. Hatıra eşyalardan kurtulun.

Çevrenizde size ilişkinizi hatırlatan ne kadar fazla şey olursa ayrılığın etkisinden de o kadar zor çıkarsınız. Bu nedenle onun size verdiği eşyalardan, hatırası olan hediyelerden ve hatta mesajlardan kurtulmak sizin için oldukça etkili bir başlangıç olabilir. Böylece gün içinde karşılaştığınız ufak eşyalar sebebiyle anıların tekrar canlanma riski de azalacaktır. 👊

4. Sizi mutlu eden şeyler düşünün.

Aklınıza yaşanan kötü anıları getirmek ve bütün gün kara kara düşünmek yerine, her gün kendi mutluluğunuz adına ufak adımlar atmayı deneyebilirsiniz. Örneğin; bu süreçte duygusal filmler yerine komedi filmleri izlemek, size iyi gelen şeylerle beslenmek veya tarz değişikliğine gitmek, ilişkinin etkisinden daha kısa sürede çıkmanıza yardımcı olabilir.

5. Arkadaşlarınızdan destek alın.

Yakın arkadaş çevresi içinizde biriken duyguları rahat rahat boşaltarak kendinizi rahatlatmanız için idealdir. Onlarla daha sık görüşerek dilediğiniz gibi ağlayabilir, kafa dağıtabilir ve acınızı paylaşabilirsiniz. Zamanla onların da desteğiyle yeni aktiviteler yapmaya ve kafanızı dağıtmaya başladıkça ayrılık acısının nasıl hafiflediğine siz bile inanamayabilirsiniz. 🤗

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6. Yeni hobiler edinin.

Özellikle uzun süreli bir ilişkiden çıktıysanız kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Çünkü bu tür ilişkilerde yapılan aktiviteler zamanla ortak hale gelir. Dolayısıyla ilişki sırasında başlamak istediğiniz fakat vakit veya fırsat bulamadığınız için başlayamadığınız hobileriniz varsa, ayrılıktan hemen sonra bu hobilere bir şans vererek zamanı değerlendirebilirsiniz. Böylece hem enerjinizi başka bir şeye yöneltmiş hem de kendinizi mutlu hissetmiş olursunuz. ✌️

7. Yoga veya meditasyon yapın.

Spor ve egzersiz her sağlıklı bireyin edinmesi gereken alışkanlıklar arasındadır. Ayrıca ayrılık sonrası zihni ve bedeni rahatlatmaya yardımcıdır. Bu nedenle spora başlamak gibi bir niyetiniz varsa biten ilişkiyi bir koz olarak kullanabilir ve kendi iç sesinizi dinlemeye başlayabilirsiniz. Özellikle yoga ve meditasyon gibi basit pratikler sayesinde ayrılık acısından süratle kurtulabilir, kendinizi zihnen çok daha iyi bir yerde konumlandırabilirsiniz.

8. Hedeflerinize odaklanın.

Hayatta başarmak istediğiniz şeyler, kariyer ve okul hedefleri bu süreçte sizi daha dik tutmaya yardımcıdır. Gelecekte yaşamak istediğiniz hayatı düşünerek almanız gereken eğitimlere veya tamamlamanız gereken çalışmalara odaklanabilirsiniz. Böylece hem sürekli meşgul kalmış hem de ayrılığın zararlı etkilerinden kısa sürede kurtulmuş olursunuz.

9. Kendinizi meşgul edin.

Ayrılığın ardından kafanızı meşgul etmeniz ve biten ilişkiyi düşünmemeniz önemlidir. Bunun için alışverişe çıkabilir, kentte ufak yürüyüşler yapabilir ve hatta ev temizliğine daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Her gün farklı bir aktivitede bulunmak ve kendinizi bir şekilde meşgul etmek ayrılığı çok daha kolay atlatmanıza yardımcı olacaktır. 💫

10. Açık havada vakit geçirin.

Doğa insana her zaman iyi gelir. Bu nedenle ayrılığın ardından kendinizi eve kapatmak yerine yeşil bir parka veya ormana gidebilir, sadece yürüyerek veya kitap okuyarak rahatlayabilirsiniz. Dışarıdaki kuş seslerini dinlemek, ağaçlara ve doğaya bakmak bile size kendinizi daha iyi hissettirecektir.

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11. İşi zamana bırakmayı unutmayın.

Her şeyi gerektiği gibi yapsanız bile duyguların etkisinden jet hızıyla kurtulmayı bekleyemezsiniz. Bu nedenle biten ilişki sonrası kendinize odaklanmayı ve yaşamınızı gerektirdiği gibi sürdürmeyi ihmal etmeden işin bir kısmını da zamana bırakmalısınız. Biraz klişe belki ama zaman gerçekten her şeyin ilacı! Dolayısıyla günler, haftalar bazense aylar sonra acınızın şimdikinden çok daha az olacağını her zaman akılda tutmaya çalışın. 😘

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