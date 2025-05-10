Kaygılı Bağlanmaya Yatkın Mısın?

Partnerine bağlanıyorsun ve ondan kopma düşüncesi seni çok geriyor! Bu yüzden yanından ayrılmak istemiyorsun ve her zaman duygularının ne kadar yoğun olduğunu ona göstermek istiyorsun. Onu ne kadar sevdiğini bilirse o zaman senden kopmaz olarak düşünüyorsun. Sana olan tavırlarını sürekli inceleyerek üzerinde düşünüyorsun. Partnerine göre hareket ederek onun sana olan bağında azalma olmamasına dikkat ediyorsun. Kaygılı bağlanmaya yatkınsın!