Kaygılı Bağlanmaya Yatkın Mısın?
Karşılıklı sevgi dediğimiz durumu yaşamaya başladıktan sonra bazen akla bazı sorular gelir. Yaşanılan bu güzel duygunun geçmesini istemezsin. Bu yüzden bazı kaygılar oluşmaya başlar. Bu kaygılarla birlikte partnerine yanlış bir şekilde bağlanabilirsin. Gelin hep beraber kaygılı bağlanmaya yatkın olup olmadığınızı anlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. İlk soru ile başlayalım! Partnerinin davranışlarını ne sıklıkla analiz edersin?
3. Partnerin sana hemen yanıt vermediği zaman ne hissediyorsun?
4. Peki, partnerine sürekli seni ne kadar sevdiğini sorar mısın?
5. Partnerinin geçmiş ilişkileri kafanı kurcalar mı?
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6. Partnerin yanında olmadığı zaman nasıl hissedersin?
7. Tartıştınız diyelim, ilk adımı atmaktan çekinir misin?
8. Partnerinin sana mesafeli olduğunu düşündüğün zaman nasıl tepki veriyorsun?
Kaygılı bağlanmaya yatkınsın!
Kaygılı olmasa da bağlılık geliştirmeye yatkınsın!
Kaygılı bağlanmaya yatkın değilsin!
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