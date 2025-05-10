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Kaygılı Bağlanmaya Yatkın Mısın?

etiket Kaygılı Bağlanmaya Yatkın Mısın?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 23:46

Karşılıklı sevgi dediğimiz durumu yaşamaya başladıktan sonra bazen akla bazı sorular gelir. Yaşanılan bu güzel duygunun geçmesini istemezsin. Bu yüzden bazı kaygılar oluşmaya başlar. Bu kaygılarla birlikte partnerine yanlış bir şekilde bağlanabilirsin. Gelin hep beraber kaygılı bağlanmaya yatkın olup olmadığınızı anlayalım!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. İlk soru ile başlayalım! Partnerinin davranışlarını ne sıklıkla analiz edersin?

3. Partnerin sana hemen yanıt vermediği zaman ne hissediyorsun?

4. Peki, partnerine sürekli seni ne kadar sevdiğini sorar mısın?

5. Partnerinin geçmiş ilişkileri kafanı kurcalar mı?

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6. Partnerin yanında olmadığı zaman nasıl hissedersin?

7. Tartıştınız diyelim, ilk adımı atmaktan çekinir misin?

8. Partnerinin sana mesafeli olduğunu düşündüğün zaman nasıl tepki veriyorsun?

Kaygılı bağlanmaya yatkınsın!

Partnerine bağlanıyorsun ve ondan kopma düşüncesi seni çok geriyor! Bu yüzden yanından ayrılmak istemiyorsun ve her zaman duygularının ne kadar yoğun olduğunu ona göstermek istiyorsun. Onu ne kadar sevdiğini bilirse o zaman senden kopmaz olarak düşünüyorsun. Sana olan tavırlarını sürekli inceleyerek üzerinde düşünüyorsun. Partnerine göre hareket ederek onun sana olan bağında azalma olmamasına dikkat ediyorsun. Kaygılı bağlanmaya yatkınsın!

Kaygılı olmasa da bağlılık geliştirmeye yatkınsın!

Karşındaki insanın seni bırakıp gideceğine dair bir kaygın yok. Bu yüzden daha rahat davranabiliyorsun. Fakat ilişkiyi tamamen serbest bırakamıyorsun. Bolca vakit geçirmek istiyorsun. Ayrı ya da küs kalmak uzun sürmemeli. Alan tanımak yerine durumu anlamaya çalışıp adım atmaya çalışabilirsin. Çünkü partnerinden kopma düşüncesi sana endişe veriyor. Kaygılı bir şekilde olmasa da partnerine karşı bir bağlılık geliştirmişsin!

Kaygılı bağlanmaya yatkın değilsin!

Partnerinle güven dolu bir ilişkin var. Onun seni sevdiğini biliyorsun, bu yüzden dile getirmesine gerek olmadığını düşünüyorsun. Ayrıca senden bağımsız hareket etmesi, özel alanının olması seni rahatsız etmiyor. Çünkü aranızda güvene dayalı bir sevgi ve ilişki var. Endişelenmeni gerektirecek bir durum yok. Bu ilişkide kaygıdan çok huzuru ve rahatlığı hissediyorsun. Sürekli davranışları analiz etme, kafada hep soru işaretlerinin olması gibi durumlar nedeni ile yorulmuyorsun. Kaygılı bağlanmaktan uzaksın!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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