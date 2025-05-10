Partnerinizle Aynı Yerde Çalışıyorsanız İş ve Özel Hayatı Dengelemek İçin Yapabileceğiniz 10 Şey
Partnerinizle aynı yerde çalışmak nasıl bir deneyim olurdu hiç düşündünüz mü? Ya da bunu şu an yaşıyorsunuz ve nasıl başa çıkacağınızı bilmediğiniz için ilişkiniz tehlikede mi? Bu içeriğimizde aslında iş ve özel hayatı dengelemenin oldukça basit olduğundan bahsedeceğiz!
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1. İş saatleri ve özel hayatınızı ayırın.
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2. İş yerinde her zaman profesyonel davranın.
3. Açık ve dürüst bir iletişiminiz olsun.
4. İş dışında birlikte vakit geçirin.
5. Kişisel alanınız sadece size özeldir.
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6. Aranızdaki rekabet seviyeli bir düzeyde kalsın.
7. Birbirinize karşı yapıcı eleştirilerde bulunabilirsiniz.
8. İş yerindeki dedikodulardan uzak durun.
9. Ofisteki iş bölümünüzü net bir çizgiyle ayırın.
10. İş stresi evinizden uzak dursun!
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