Avustralya Açık 2026 İlk Tur Özeti: Kim Elendi, Kimler Devleşti ve Bizi Neler Bekliyor?

45 yaşında gösterdiği cesaretle adından söz ettiren Venus Williams, bir kez daha izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu. Sırp rakibi Olga Danilovic karşısında 3-2 yenilmiş olsa da maçın son oyununa kadar zorlamayı bırakmadı. Bugüne kadar yedi kez büyük turnuva tekler şampiyonu olan yıldız isim, turnuvanın en tahmin edilemez oyuncusu olarak değerlendiriliyordu.

Erkekler tarafının kıdemli isimlerinden olan 40 yaşındaki Stan Wawrinka ise kıyasıya mücadeleyle sonraki tura yükselirken, bu turnuvanın son sezonu olacağını açıkladı.