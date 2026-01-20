onedio
Avustralya Açık 2026 İlk Tur Özeti: Kim Elendi, Kimler Devleşti ve Bizi Neler Bekliyor?

etiket Avustralya Açık 2026 İlk Tur Özeti: Kim Elendi, Kimler Devleşti ve Bizi Neler Bekliyor?

Özge
Özge
20.01.2026 - 13:24

Avustralya Açık'ın ilk üç gününde Melbourne Park'ta adeta yer yerinden oynadı. 128 kişi başlayan turnuvanın ilk ayağı sonlanırken tam 64 isim hayallerine veda etti. İlk gün Zeynep Sönmez'in destansı geri dönüşüyle başlayan coşku, yıldız isimlerin şovuna ve beklenmedik isimlerin vedasına sahne oldu.

İşte 18 Ocak Pazar günü başlayarak 20 Ocak Salı günü sonlanan turnuvanın öne çıkanları!

Turnuva öncesi Melbourne Park'ta Federer rüzgarı esti!

Turnuva öncesi Melbourne Park'ta Federer rüzgarı esti!

Ana karşılaşmalardan önceki gün düzenlenen açılış seremonisi, efsanevi Roger Federer'in korta dönüşüyle başladı. Daha önce Avustralya'da 6 büyük kupa kaldıran 20 Grand Slam şampiyonu, 2020 finallerinden sonra ilk kez geri dönmüş oldu. Kort içi etkinlikler, konser ve havai fişek gösterileriyle birleşen tenis şovu, göz kamaştırıcı bir şölene dönüştü.

Haftanın sürpriz ismi milli gururumuz Zeynep Sönmez!

Haftanın sürpriz ismi milli gururumuz Zeynep Sönmez!

Avustralya Açık'ın ilk gününde turnuvaya damga vuran isim, 23 yaşındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez oldu. Geçtiğimiz yıl Wimbledon'da karşı karşıya gelip yenildiği, bu turnuvanın da en büyük favori adaylarından gösterilen dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı geçmeyi başardı. Hatasız servisleriyle adeta geriden gelip maçı döndüren Zeynep, setlerde sırasıyla 7-5, 4-6 ve 6-4'lük skorlar elde etti. Böylece sadece bizim için değil, tüm tenis dünyasını şok eden 2-1'lik bir galibiyete imza atarak sonraki tura yükseldi. Uluslararası tenis medyası, Zeynep'in bu geri dönüşünü 'haftanın sürprizi' olarak nitelendirdi.

Favori erkeklerden hata gelmedi!

Favori erkeklerden hata gelmedi!

Turnuvada, aralarından ikisinin final oynaması beklenen Carlos Alcaraz (1), Jannik Sinner (2) ve Novak Djokovic (4)'ten hata gelmedi. 

  • Adam Walton ile karşılaşan Alcaraz, rakibini adeta sahadan sildi ve finale çok hazır olduğunu gösterdi.

  • Djokovic, Pedro martinez engelini aşarken hiç zorlanmadı ve her seti rahat alırken yaşına rağmen hala bu kupada iddiası olduğunu hatırlattı. Böylece Avustralya Açık'taki 100. galibiyetini elde etti.

  • Son şampiyon Sinner, rakibi Hugo Gaston karşısında hata yapmadı ve rakibini son seti oynamadan turnuvadan çekilmeye zorladı.

Kadınlarda devler ilk tura ısınma edasında başladı.

Kadınlarda devler ilk tura ısınma edasında başladı.

Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da final iddiası olan isimler, ilk karşılaşmaları zorlanmadan geçti.

  • Aryna Sabalenka (1), 'zorlu başlangıç' olarak tanımlanan ilk maçında hiç de zorlanmadı ve rakibi Rakotomanga Rajaonah'yı 2-0 mağlup etti.

  • Iga Swiatek (2), rakibi Yue Yuan'ı geride bırakırken kariyer grand slam'inde ne kadar istekli olduğunu gösterdi fakat izleyicilere biraz 'paslanmış' göründü.

  • Tenisin 'harika çocuğu' Coco Gauff ise genç yaşına rağmen, rakibini korttan silen bir diğer isim oldu.

  • Turnuvanın son şampiyonu Madison Keys, Ukraynalı rakibi karşısında ilk set zorlanırken, ikinci set aldığı üst üste puanlarla bir sonraki tura çıktı.

Turnuvanın diğer favori isimleri de iddiasını koruyor.

Turnuvanın diğer favori isimleri de iddiasını koruyor.

Avustralyalıların favorisi Alex de Minaur, İtalyan takımının güçlü ismi Lorenzo Musetti, turnuvanın final adaylarından olan Daniil Medvedev ve dünya 3 numarası Alex Zverev de sonraki tura iddialı şekide çıkmayı başardı. Casper Ruud, Alexander Bublik, Andrey Rublev ve Taylor Fritz gibi favoriler, beklendiği gibi üst tura hızlı geçiş yaptı. 

Kadınlar tarafında ise Jasmine Paolini, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Amanda Anisimova gibi isimler şaşırtmadı.

Kadınlar tenis efsanesi Venus Williams turnuvaya veda etti.

Kadınlar tenis efsanesi Venus Williams turnuvaya veda etti.

45 yaşında gösterdiği cesaretle adından söz ettiren Venus Williams, bir kez daha izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu. Sırp rakibi Olga Danilovic karşısında 3-2 yenilmiş olsa da maçın son oyununa kadar zorlamayı bırakmadı. Bugüne kadar yedi kez büyük turnuva tekler şampiyonu olan yıldız isim, turnuvanın en tahmin edilemez oyuncusu olarak değerlendiriliyordu. 

Erkekler tarafının kıdemli isimlerinden olan 40 yaşındaki Stan Wawrinka ise kıyasıya mücadeleyle sonraki tura yükselirken, bu turnuvanın son sezonu olacağını açıkladı.

Formda olduğu düşünülen bazı isimler sonraki tura geçemedi.

Formda olduğu düşünülen bazı isimler sonraki tura geçemedi.

Dünya sıralamasındaki yükselişiyle bu yılın iddialı isimlerinden olabileceğini gösteren Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime (7), maç esnasında yaşadığı sakatlık sonucu turnuvaya sürpriz şekilde veda etti. Kadınlar kategorisinde ise üst sıralardaki Emma Navarro (15) ile Sofia Kenin (27), yine turnuvadan erken ayrılan isimlerden oldu. 

Turnuvaya pek formda başlamayan eski yarı finalist Carreno Busta ise ilk setleri önde götürmesine rağmen son setlerde yaptığı hatalarla geri kaldı ve turnuva şansını kaybetti.

Melbourne Park'taki mücadele yavaş yavaş kızışıyor.

Melbourne Park'taki mücadele yavaş yavaş kızışıyor.

Melbourne Park'taki 39 kortta Avustralya Açık heyecanı hız kesmeden sürüyor. 128 kişiden geriye 64 kişinin kaldığı kıyasıya mücadelede izlemeniz gereken eşleşmelerden bazıları şu şekilde:

  • Milli raketimiz Zeynep Sönmez ve Macar raket Anna Bondar (21 Ocak)

  • Aryna Sabalenka ve Bai Zhuoxuan (21 Ocak)

  • Alexander de Minaur ve Hamad Medjedovic (21 Ocak)

  • Alex Zverev ve Alexandre Muller (21 Ocak)

  • Carlos Alcaraz ve Yannick Hanfmann (21 Ocak) 

  • Novak Djokovic ve Francesco Maestrelli (22 Ocak)

  • Madison Keys ve Ashlyn Krueger (22 Ocak)

Dikkat çeken yeni isimler turnuva gidişatını değiştirebilir.

Dikkat çeken yeni isimler turnuva gidişatını değiştirebilir.

Avustralya Açık'ta turnuvaya sürpriz şekilde veda eden isimler olduğu gibi beklenmedik şekilde üst tura çıkan çaylaklar da var. İlk turdaki sürpriz galibiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Arthur Fery, sonraki tur Flavio Cobolli (20) karşısında yine beklenmedik bir galibiyet elde edebilir. 

İlk turdan tablolar genel anlamda beklendik şekilde ilerlemiş olsa da; tribünlerin sesini artıran yereller, istikrarlı efsaneler ve yükselen yıldızlar bakalım önümüzdeki günlerde neler yapacak?

