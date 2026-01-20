Avustralya Açık 2026 İlk Tur Özeti: Kim Elendi, Kimler Devleşti ve Bizi Neler Bekliyor?
Avustralya Açık'ın ilk üç gününde Melbourne Park'ta adeta yer yerinden oynadı. 128 kişi başlayan turnuvanın ilk ayağı sonlanırken tam 64 isim hayallerine veda etti. İlk gün Zeynep Sönmez'in destansı geri dönüşüyle başlayan coşku, yıldız isimlerin şovuna ve beklenmedik isimlerin vedasına sahne oldu.
İşte 18 Ocak Pazar günü başlayarak 20 Ocak Salı günü sonlanan turnuvanın öne çıkanları!
Turnuva öncesi Melbourne Park'ta Federer rüzgarı esti!
Haftanın sürpriz ismi milli gururumuz Zeynep Sönmez!
Favori erkeklerden hata gelmedi!
Kadınlarda devler ilk tura ısınma edasında başladı.
Turnuvanın diğer favori isimleri de iddiasını koruyor.
Kadınlar tenis efsanesi Venus Williams turnuvaya veda etti.
Formda olduğu düşünülen bazı isimler sonraki tura geçemedi.
Melbourne Park'taki mücadele yavaş yavaş kızışıyor.
Dikkat çeken yeni isimler turnuva gidişatını değiştirebilir.
