ATO Başkanı’ndan Yeşil Pasaport Önerisi: “Vergisini Ödeyene Yeşil Pasaport Verilsin”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, en az 15 yıl boyunca vergisini ödeyen, sosyal güvenlik ödemelerini aksatmayan, devlete borcu bulunmayan, ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf biçimde sürdüren mükelleflere yeşil pasaport imkanı tanınmasının yapıcı ve özendirici bir adım olacağını ifade etti.
Odadan yapılan açıklamaya göre Baran, ATO 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu.
