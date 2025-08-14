ASUS, AMD Ryzen™ AI İşlemciler ile Güçlendirilen Yeni ExpertBook P3 Serisini Tanıttı
KOBİ’ler için yüksek performans, yapay zekâ yetenekleri ve kurumsal güvenlik tek cihazda...
ASUS, yeni ExpertBook P3 serisini tanıttı. 14 inç (PM3406) ve 16 inç (PM3606) olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle sunulan ExpertBook P3, AMD Ryzen™ AI 7 PRO işlemcilerden aldığı güçle hem günlük iş yüklerini hem de yapay zekâ tabanlı uygulamaları kolayca yönetebilen, taşınabilir ve güvenli bir Copilot+ PC çözümü olarak dikkat çekiyor.
