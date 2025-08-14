onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
ASUS, AMD Ryzen™ AI İşlemciler ile Güçlendirilen Yeni ExpertBook P3 Serisini Tanıttı

ASUS, AMD Ryzen™ AI İşlemciler ile Güçlendirilen Yeni ExpertBook P3 Serisini Tanıttı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
14.08.2025 - 15:53

KOBİ’ler için yüksek performans, yapay zekâ yetenekleri ve kurumsal güvenlik tek cihazda...

ASUS, yeni ExpertBook P3 serisini tanıttı. 14 inç (PM3406) ve 16 inç (PM3606) olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle sunulan ExpertBook P3, AMD Ryzen™ AI 7 PRO işlemcilerden aldığı güçle hem günlük iş yüklerini hem de yapay zekâ tabanlı uygulamaları kolayca yönetebilen, taşınabilir ve güvenli bir Copilot+ PC çözümü olarak dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İş Dünyasına Özel Tasarım ve Üstün Performans

ExpertBook P3, 2.5K çözünürlüklü yansıma önleyici ekrana ve 144Hz’e kadar yenileme hızına sahip. Bu sayede farklı aydınlatma koşullarında net bir görüntü sağlayarak hem sunum hem de açık hava çalışmalarında konfor sunuyor. İki adet SSD yuvası ile depolama kapasitesi kolayca artırılabiliyor, böylece büyüyen işletmelerin artan veri ihtiyaçları karşılanabiliyor.

AMD Ryzen™ AI 7 PRO işlemciler, 45W TDP değeri ve 66 TOPS’a kadar sistem genelinde yapay zekâ performansı ile mobil profesyonellere üst düzey üretkenlik sağlıyor. 70 Wh kapasiteli bataryası ve ExpertCool termal teknolojisi, cihazın gün boyu yüksek performansla çalışmasına olanak tanıyor. Tam metal kasa yapısı ve ergonomik giriş-çıkış port konumlandırması, hem dayanıklılık hem de kullanım rahatlığı sunuyor.

ASUS AI ExpertMeet ile Akıllı İş Birliği

ExpertBook P3, ASUS AI ExpertMeet teknolojisi sayesinde sanal toplantıları daha verimli ve etkileşimli hâle getiriyor. Gerçek zamanlı çeviri, otomatik toplantı özetleri ve akıllı gürültü engelleme gibi özellikler, ekipler arası iletişimi ve müşteri etkileşimlerini kolaylaştırıyor. Tüm verilerin cihaz üzerinde işlenmesi, gizliliği korurken performanstan ödün verilmemesini sağlıyor.

ExpertGuardian ile Üst Düzey Güvenlik

ExpertBook P3, ASUS ExpertGuardian güvenlik paketiyle birlikte geliyor. NIST SP 800-155 uyumlu BIOS, TPM 2.0 donanım tabanlı şifreleme, entegre parmak izi okuyucu ve beş yıla kadar BIOS/driver güncelleme desteği, verileri uçtan uca koruma altına alıyor. Ek olarak, nano Kensington kilit yuvası ve bir yıllık McAfee+ Premium üyeliği ile fiziksel ve dijital güvenlik güçlendiriliyor.

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standartlarını karşılayan ExpertBook P3, zorlu çalışma koşullarına karşı uzun ömürlü kullanım sunuyor. ASUS Business Support hizmetleri, işletmelere hızlı destek ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın