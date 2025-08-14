ASUS, AMD Ryzen™ AI İşlemciler ile Güçlendirilen Yeni ExpertBook P3 Serisini Tanıttı

İş Dünyasına Özel Tasarım ve Üstün Performans

ExpertBook P3, 2.5K çözünürlüklü yansıma önleyici ekrana ve 144Hz’e kadar yenileme hızına sahip. Bu sayede farklı aydınlatma koşullarında net bir görüntü sağlayarak hem sunum hem de açık hava çalışmalarında konfor sunuyor. İki adet SSD yuvası ile depolama kapasitesi kolayca artırılabiliyor, böylece büyüyen işletmelerin artan veri ihtiyaçları karşılanabiliyor.

AMD Ryzen™ AI 7 PRO işlemciler, 45W TDP değeri ve 66 TOPS’a kadar sistem genelinde yapay zekâ performansı ile mobil profesyonellere üst düzey üretkenlik sağlıyor. 70 Wh kapasiteli bataryası ve ExpertCool termal teknolojisi, cihazın gün boyu yüksek performansla çalışmasına olanak tanıyor. Tam metal kasa yapısı ve ergonomik giriş-çıkış port konumlandırması, hem dayanıklılık hem de kullanım rahatlığı sunuyor.

ASUS AI ExpertMeet ile Akıllı İş Birliği

ExpertBook P3, ASUS AI ExpertMeet teknolojisi sayesinde sanal toplantıları daha verimli ve etkileşimli hâle getiriyor. Gerçek zamanlı çeviri, otomatik toplantı özetleri ve akıllı gürültü engelleme gibi özellikler, ekipler arası iletişimi ve müşteri etkileşimlerini kolaylaştırıyor. Tüm verilerin cihaz üzerinde işlenmesi, gizliliği korurken performanstan ödün verilmemesini sağlıyor.