“Astronot” Kelimesi Hangi İki Kelimenin Birleşiminden Oluşur?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı dil kökeniyle ilgili dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Astronot kelimesi hangi iki kelimenin birleşiminden oluşur?” sorusu yöneltildi. Soru, kelimenin kökeni ve anlamı hakkında izleyicilerin merakını artırdı.