onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Asla Düşünmezdiniz! En Çok Mikroorganizma Barındıran Yüzeyler

etiket Asla Düşünmezdiniz! En Çok Mikroorganizma Barındıran Yüzeyler

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 11:31

Mikropları gözle görmesek de hayatımızın tam ortasındalar. Tahmin etmediğiniz her yüzeyde, biz fark etmeden de olsa maruz kalıyoruz. Her gün defalarca dokunduğumuz ve en çok mikroorganizma barındıran yüzeyler neresi merak ediyorsanız, içeriği okumaya devam edin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Telefon Ekranları

Bütün gün elimizden düşmeyen telefonların aslında bir mikrop yuvası olduğunu söylesek? Özellikle de tuvalette uzun saatler telefon bakmak acayip keyifli olsa da ne kadar mikrop barındırdığını söylesek her daim ıslak mendil elinizde gezerdiniz...

2. Bilgisayar Klavyeleri

Dizi izlerken çekirdek, kola, cips aktivitesi çok keyifli ama bütün kırıntılar klavyenin arasına gizlice FBI ajanı gibi sızıyor ve sonucunda mikrop yuvası oluşuyor. Sonra da o kirli klavyeyi silmeden kullanmaya devam ediyoruz. Haftada 1 bile silsen yeter!

3. Kapı Kolları

Kapı kolları sandığınız kadar masum değil! Kim bilir hangi eller dokundu kapı kollarına ve sonra da siz temas ettiniz. Evdeki kapı kolu bile kırmızı alarm verirken, toplu taşımadaki tutunma yerlerini asla düşünmek bile istemiyoruz! Kendi evinizin kapılarını düzenli olarak silin, toplu taşımada tutunduktan sonra da elinizi yıkayana kadar özellikle yüzünüzden uzak tutun!

4. Uzaktan Kumandalar

Uzaktan kumandalar da bu listenin başını çekiyor. Kulağa oldukça tuhaf gelse de, kumandaları da düzenli olarak silmelisiniz. Çünkü her gün yüzlerce kere temas ediyoruz. Sadece siz de değil, evinize gelen herkes de temas ediyor. Yani kumandayı da kara listeye almanın zamanı geldi!

5. Alışveriş Arabaları

Alışveriş arabaları mikropların ana vatanlarından biri! Markete girince reyonları gezerken alışveriş arabalarının ne kadar kir yuvası olduğunu fark etmesek de günde yüzlerce kişinin de aynı yere dokunduğunu unutmamalısınız. Üstelik yapılan bir araştırmaya göre, alışveriş arabalarının sapında bulunan bakteri miktarının tuvaletlerden bile fazla olduğu tespit edilmiş. Karar sizin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Makyaj Süngerleri

Sabah işe giderken, akşam dışarı çıkarken saatlerce makyaj yapmak resmen terapi gibi... Fakat o minnoş makyaj süngerinin ne kadar bakteri dolu olduğunun farkına varınca yıkamadan asla yüzünüze sürmek istemeyeceksiniz. Çünkü süngerler, zamanla cilt yağı, makyaj kalıntısı, nem ve bakterilerin birlikte yaşadığı küçük bir bakteri bombasına dönüşüyor. Aman dikkat!

7. Havlular

Havlular, kesinlikle nemli bırakılmaması gereken ilk eşyalardan! Çünkü havlular bir süre sonra nemden bakteri üretmeye başlıyor. En tehlikelisi ise havluların kişisel olmaması. Çünkü paylaştığınız havlu değil, mikroplar oluyor! Yüz havlunuzu her gün, vücut havlunuzu haftada 1 mutlaka değiştirin!

8. Musluk Kolları

Elinizi yıkamak için önce musluğu açıyorsunuz, sonra elinizi yıkıyorsunuz, tekrar musluğu kapatıyorsunuz ve elleriniz tekrar kirleniyor. Komik bir döngü değil mi? Musluk kolları, özellikle hastanelerde, okullarda ve restoranlarda ciddi mikrop taşıyıcıları. Çözümü ise en azından musluğa temas etmeden kullanmak ve dezenfekte etmek!

9. Kredi Kartı ve Paralar

Günümüzde belki de en sık temas ettiğimiz kişisel eşyamız kartlar ve nakit paralar. Kağıt paralar, kartlar hem bakteri hem de virüs taşıyor. Özellikle nakit paralar kimlerin cebinden size ulaşıyor? Düşüncesi bile korkunç! Parayla temas ettikten sonra mutlaka elinizi dezenfekte edin!

10. Yastık

Yastığımız da bizim aklımıza gelmeyen düşmanlarımızdan biri. Çünkü ter, saç, ölü deri hücreleri, hatta bazen makyaj kalıntıları birleşiyor ve bakteri yuvası oluşturuyor. Sadece yastık değil, çarşaf ve yorganınızı da düzenli olarak yıkayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın