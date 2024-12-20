Aşkını Kumlara Kazıdı: Çekim İçin Yurt Dışına Çıkan Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan'a Romantik Jest
Aşkını Kumlara Kazıdı: Çekim İçin Yurt Dışına Çıkan Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan'a Romantik Jest
2024'ün aşk bombalarından biri olan fakat kimilerine bunca görüntüye rağmen gerçek gelmeyen Hafsanur Kubilay çifti ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Özellikle birbirlerine karşı romantik tutumlarıyla ilgi odağı olan çiftimiz sık sık manşetlere yerleşiyor. Bir süredir aşk yaşadığı Hafsanur Sancaktutan'la yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Kubilay Aka, bu kez de iş için gittiği Kolombiya'da kumsala biricik aşkının adını yazdı. Hafsanur Sancaktutan ise Aka'nın bu jestini cevapsız bırakmadı ve aşkını İspanyolca dile getirdi. Gelin detaylara bakalım!
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Aşklarının başladığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen çiftimiz geçtiğimiz aylarda Fransa'nın Cannes şehrinde buluşmuş, Hafsanur Sancaktutan sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti.
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Birbirlerini sette de ziyaret eden çiftimiz bu gibi paylaşımlarla tüm odağı kendilerine çeviriyor, zaman zaman da göze sokulan aşkla tatlar ister istemez bir tık kaçıyor.
Kimilerine pek geçmeyen bu ilişki şimdilik sağlam adımlarla ilerliyor... Hatta çiftimiz ilişkilerini gözler önünde yaşamaktan hiç çekinmiyor, sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşıp aşk dolu sözler söylemeyi de ihmal etmiyor.
Sevgi sözcüklerini havada uçuşturan çiftimiz birbirlerinden uzak olsa da bu romantik jestleri atlamıyor, her daim birbirlerine olan aşklarını resmen haykırıyor. Aka'nın çiçek jestinden sonra Hafsa da altta kalmamış, Kolombiya'ya çiçek göndermiş.
Kubilay Aka yine şaşırtmadı... Bir reklam çekimi için yurt dışına çıkan oyuncu bu sefer de aşkını kumsallara haykırdı! Biricik sevgilisinin adını kuma yazan Aka'ya Sancaktutan'dan cevap gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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