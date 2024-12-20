Aşkını Kumlara Kazıdı: Çekim İçin Yurt Dışına Çıkan Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan'a Romantik Jest

2024'ün aşk bombalarından biri olan fakat kimilerine bunca görüntüye rağmen gerçek gelmeyen Hafsanur Kubilay çifti ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Özellikle birbirlerine karşı romantik tutumlarıyla ilgi odağı olan çiftimiz sık sık manşetlere yerleşiyor. Bir süredir aşk yaşadığı Hafsanur Sancaktutan'la yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Kubilay Aka, bu kez de iş için gittiği Kolombiya'da kumsala biricik aşkının adını yazdı. Hafsanur Sancaktutan ise Aka'nın bu jestini cevapsız bırakmadı ve aşkını İspanyolca dile getirdi. Gelin detaylara bakalım!