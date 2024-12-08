Aşka Kalbini Kapattın mı?

Belki de geçmişte bir hayal kırıklığı yaşadın, belki de seni derinden yaralayan bir ilişki oldu. Ama ne olursa olsun, artık kalbinde aşk için bir yer yok gibi görünüyor. O kadar çok duvar örmüşsün ki, içine girmeyi kimse cesaret edemiyor. İçindeki boşluğu kimse dolduramıyor, o sevgi eksikliğiyle baş başa kalmışsın. Aşk, bir zamanlar seni heyecanlandıran, yaşama tutkuyla bağlanmanı sağlayan bir duygu iken, şimdi sadece seni yoran, ağırlaştıran bir yük gibi. Bütün o eski hayaller, o umut dolu günler birer gölgeye dönüşmüş ve kalbinde sevgiye dair hiçbir yer bırakmamışsın. İnsanlar sana yaklaşsa da, sen hep uzaklaşıyor, onlara güvenmektense yalnızlığı tercih ediyorsun. Kendini korumak için kalbini öylesine kapatmışsın ki, seni sevmenin ve sevilmenin güzelliğini unuttun. Oysa, aşk hiç de korkutucu bir şey değil. Aşk, sana kendini tam olarak ifade etme fırsatı verirken, başkalarının da seni anlamasına imkan tanır. Ama sen, her seferinde kalbini kapalı tutmayı tercih ediyorsun. Belki de kendini yeniden sevmenin ve sevilmenin korkusu seni bu duvarları inşa etmeye itti. Kırılma ihtimali, seni o kadar çok korkutmuş ki, kalbini başkalarına açmanın imkansız olduğunu düşünüyorsun. Ama şunu unutmamalısın ki, hayat, duvarlarla değil, açık yürekle daha güzel. Gerçek aşk, zorlukların ve korkuların üstesinden gelerek sana kendini tam anlamıyla teslim etmeyi gerektirir. Sen, bu aşkı reddettikçe, aslında kendini reddediyorsun. Çünkü kalbini kapatmak, yalnızca başkalarına değil, kendine de yabancılaşmana neden oluyor.