Aşka İnancını Yerine Getirecek 10 Roman

Anna ile Vronski’nin yasaklı ama büyüleyici aşkı, seni hem tutkunun zirvesine hem de kalbinin en kırılgan yerine götürür. Onların yaşadığı duygular sana aşkın sadece mutluluk getirmediğini, aynı zamanda ağır bedelleri de olduğunu gösterir. Bir insanın sevgi uğruna toplumun kurallarına, kendi düzenine, hatta ailesine meydan okuyabileceğini görürsün. Bu romanı okuduğunda 'Aşk uğruna ne kadar ileri gidebilirim?' diye kendine soracağına eminiz!