Aşka İnancını Yerine Getirecek 10 Roman
Aşka inancını kaybedenler ve hiç inanmayanlar buraya! Bu listedeki kitaplardan en az birini bile okuduktan sonra aşkın varlığına daha fazla inanmaya başlayacaksınız. İşte gerçekten dolu dolu aşkı sevdiren, yaşatan o romanlar!
1. Anna Karenina – Lev Tolstoy
2. Jane Eyre – Charlotte Brontë
3. Aşk ve Gurur – Jane Austen
4. Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
5. Uğultulu Tepeler – Emily Brontë
6. Simyacı – Paulo Coelho
7. Romeo ve Juliet – William Shakespeare
8. Aynı Yıldızın Altında – John Green
9. Madame Bovary – Gustave Flaubert
10. Aşk – Elif Şafak
