Aşk Reçetesi: İlişkinizin İlham Kaynağını Söylüyoruz!
Her ilişkinin bir ruhu, bir ritmi, bir enerjisi vardır. Kimi çiftler birlikte kahkaha atarak beslenir, kimileri ise birbirine destek olup büyür. Peki sizinki neye benziyor? Sizi siz yapan, ilişkinize ilham veren şey ne? Bu testte aşkınızın formülünü keşfedecek ve ilişkinizin hangi duygudan güç aldığını anlayacaksınız.
Hazırsan, seni teste alalım👇
1. Cinsiyetinle başlayalım!
2. Söz konusu aşk olduğunda genellikle anlık duygusal kararlar alır mısın?
3. Uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kalsan yürütebilir misin?
4. Birbirinize karakter olarak ne kadar benziyorsunuz?
5. Peki aşkınız nasıl başladı?
6. İlişki auranızın bir rengi olsa hangisi olurdu?
7. Sevdiğini nasıl belli etmeyi seviyorsun?
8. Son olarak, ilişkinizin başlangıcı hangi aya denk geliyor?
İlham Kaynağınız: Romantizm
İlham Kaynağınız: Tutku
İlham Kaynağınız: Dostluk
İlham Kaynağınız: Güven ve Huzur
