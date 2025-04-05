Aşk Hayatın Ne Tür Bir Roman Olurdu?
Aşk Hayatın Ne Tür Bir Roman Olurdu?
Bazen ufak bir kaçamak, bazen çılgın bir aşk hikayesi... Aşk hayatınız bambaşka bir romanın içeriğini taşıyor olabilir mi? Sorulara verdiğin cevaplarla, aşk hikayeni bir roman gibi yazmaya hazır mısın? O zaman başlayalım! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
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2. Seni bir karakterle eşleştirsek, hangisi olurdu?
3. Aşk hayatına bir sözle başlık atsak, hangisi olurdu?
4. Şu ana kadarki en unutulmaz aşk deneyimini sorsak...
5. Aşk hayatın bir film olsa son sahnesinde ne olmalı?
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6. Hayatın bir film olsa, başrolde kim oynasın isterdin?
7. Peki, sence senin ruhun hangi zamana ait?
8. Diyelim ki karşılıksız bir aşk yaşıyorsun. Bu durumda ne yaparsın?
Tutkulu bir dram!
Romantik bir aşk hikayesi.
Gizemli bir gerilim hikayesi!
Bir solukta bitecek sıcacık bir roman!
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